https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756499156.html

Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин

Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021

Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин

Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:05

2021-10-27T15:05

2021-10-27T15:19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией. Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР", - сказал Путин на Восточноазиатском саммите.Путин отметил, что в ноябре-декабре Россия проведет на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждет представителей из стран региона.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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