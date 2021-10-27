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Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021
Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:05
2021-10-27T15:05
2021-10-27T15:19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом и расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекцией. Мы могли бы и расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в АТР", - сказал Путин на Восточноазиатском саммите.Путин отметил, что в ноябре-декабре Россия проведет на этой площадке новую серию профильных курсов повышения квалификации, на которые ждет представителей из стран региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:05 27.10.2021 (обновлено: 15:19 27.10.2021)
Россия готова обмениваться опытом по борьбе с COVID-19, заявил Путин
Путин: Россия готова обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом