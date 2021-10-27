https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756458567.html
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:21
2021-10-27T12:21
2021-10-27T12:56
распространение коронавируса
россия
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные в связи с эпидобстановкой выходные дни."Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал он.Песков выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.
https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:21 27.10.2021 (обновлено: 12:56 27.10.2021)
В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
Песков: рассчитываем, что режим нерабочих дней поспособствует улучшению эпидситуации