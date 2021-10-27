https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756458567.html

В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней

В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:21

2021-10-27T12:21

2021-10-27T12:56

распространение коронавируса

россия

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные в связи с эпидобстановкой выходные дни."Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал он.Песков выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

https://ria.ru/20211021/nerabochie_dni-1755575886.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии