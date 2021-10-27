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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756448001.html
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 744 человека, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:43
2021-10-27T11:43
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 744 человека, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 27.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ — 744 пациента

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 744 человека, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 5789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1523 человека. На ИВЛ находятся 744 человека. В городе выздоровел еще 4471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 572 825", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончался 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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