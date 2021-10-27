https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756448001.html
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 744 человека, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:43
2021-10-27T11:43
2021-10-27T11:43
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 744 человека, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончался 91 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1523 человека с COVID-19, на ИВЛ — 744 пациента