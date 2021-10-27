https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756445464.html

В России выявили 36 582 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 36 582 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.10.2021

В России выявили 36 582 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 36 582, до 8 352 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:32

2021-10-27T11:32

2021-10-27T11:32

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 36 582, до 8 352 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3055 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрирован 8 352 601 случай коронавирусной инфекции. Темп прироста составляет 0,44%.

https://ria.ru/20211027/covid-1756442490.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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