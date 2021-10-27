https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756425186.html

Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2

Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2 - РИА Новости, 27.10.2021

Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2

Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:47

2021-10-27T09:47

2021-10-27T09:47

распространение коронавируса

в мире

индия

лондон

керала

кашмир

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия."Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", - сказал Мандавия на пресс-конференции.Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.Согласно последним данным, в Индии обнаружено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.Как предполагают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/koronavirus-1756236502.html

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html

индия

лондон

керала

кашмир

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в мире, индия, лондон, керала, кашмир, коронавирус covid-19