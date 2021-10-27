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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756425186.html
Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2
Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2 - РИА Новости, 27.10.2021
Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2
Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:47
2021-10-27T09:47
распространение коронавируса
в мире
индия
лондон
керала
кашмир
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия."Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", - сказал Мандавия на пресс-конференции.Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.Согласно последним данным, в Индии обнаружено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.Как предполагают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/koronavirus-1756236502.html
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в мире, индия, лондон, керала, кашмир, коронавирус covid-19
09:47 27.10.2021
 
Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2

Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2

© AP Photo / Channi AnandТестирование на коронавирус в Джамму, Индия
Тестирование на коронавирус в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Channi Anand
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
"Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", - сказал Мандавия на пресс-конференции.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 07:24В России
В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения штаммом "дельта" и AY.4.2
Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
Согласно последним данным, в Индии обнаружено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.
Как предполагают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
06:10Распространение коронавируса
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2
 
Распространение коронавирусаВ миреИндияЛондонКералаКашмирКоронавирус COVID-19
 
 
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