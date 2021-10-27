Индия создала группу экспертов по изучению штамма AY.4.2
Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2
© AP Photo / Channi AnandТестирование на коронавирус в Джамму, Индия
© AP Photo / Channi Anand
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Индия создала группу экспертов по изучению нового штамма коронавируса AY.4.2, сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.
"Команда изучает новый вариант COVID-19 AY.4.2… Группы Индийского совета медицинских исследований и Национального центра по контролю заболеваний изучают и анализируют различные варианты", - сказал Мандавия на пресс-конференции.
Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с "дельтой". Новый вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
Согласно последним данным, в Индии обнаружено 17 образцов этого вируса – в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Карнатака, Телангана, Махараштра и союзной территории Джамму и Кашмир.
Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса.
Как предполагают ученые, вариант AY.4.2 был недавно обнаружен и может быть причиной роста случаев COVID-19 в Великобритании. Новый вариант уже фиксируется при 10% случаев заражения в Великобритании, а его доля в выявляемых заражениях довольно быстро растет.