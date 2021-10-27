https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756418102.html

В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19

В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Кузбасса рассматривают предложения регионального управления Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер и QR-кодов из-за заболеваемости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T08:12

2021-10-27T08:12

2021-10-27T08:12

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Власти Кузбасса рассматривают предложения регионального управления Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер и QR-кодов из-за заболеваемости коронавирусом, сообщила на брифинге по эпидситуации начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова."Предложения в адрес губернатора Кузбасса направлены управлением (Роспотребнадзора региона – ред.), находятся на рассмотрении ограничительные меры, которые будут введены на территории Кемеровской области. Этот вопрос (о введении QR-кодов – ред.) рассматривается на территории всех субъектов Российской Федерации, мы – не исключение", – сказала Новоселова, отвечая на вопрос журналистов.Она добавила, что количество зарегистрированных случаев заболеваемости коронавирусом осенью текущего года больше, чем за аналогичный период 2020 года.По данным на среду, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 286 пациентов, 1441 человек скончался.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755221990.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии