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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756418102.html
В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19
В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19
Власти Кузбасса рассматривают предложения регионального управления Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер и QR-кодов из-за заболеваемости... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T08:12
2021-10-27T08:12
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Власти Кузбасса рассматривают предложения регионального управления Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер и QR-кодов из-за заболеваемости коронавирусом, сообщила на брифинге по эпидситуации начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова."Предложения в адрес губернатора Кузбасса направлены управлением (Роспотребнадзора региона – ред.), находятся на рассмотрении ограничительные меры, которые будут введены на территории Кемеровской области. Этот вопрос (о введении QR-кодов – ред.) рассматривается на территории всех субъектов Российской Федерации, мы – не исключение", – сказала Новоселова, отвечая на вопрос журналистов.Она добавила, что количество зарегистрированных случаев заболеваемости коронавирусом осенью текущего года больше, чем за аналогичный период 2020 года.По данным на среду, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 286 пациентов, 1441 человек скончался.
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общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:12 27.10.2021
 
В Кузбассе обсудят новые ограничительные меры из-за COVID-19

В Кузбассе рассмотрят введение новых ограничительных мер и QR-кодов из-за COVID-19

© РИА Новости / Денис АбрамовМедик в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Медик в красной зоне - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КЕМЕРОВО, 27 окт – РИА Новости. Власти Кузбасса рассматривают предложения регионального управления Роспотребнадзора о введении новых ограничительных мер и QR-кодов из-за заболеваемости коронавирусом, сообщила на брифинге по эпидситуации начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.
"Предложения в адрес губернатора Кузбасса направлены управлением (Роспотребнадзора региона – ред.), находятся на рассмотрении ограничительные меры, которые будут введены на территории Кемеровской области. Этот вопрос (о введении QR-кодов – ред.) рассматривается на территории всех субъектов Российской Федерации, мы – не исключение", – сказала Новоселова, отвечая на вопрос журналистов.
Она добавила, что количество зарегистрированных случаев заболеваемости коронавирусом осенью текущего года больше, чем за аналогичный период 2020 года.
По данным на среду, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 286 пациентов, 1441 человек скончался.
Нужно обеспечить контроль – Голикова о соблюдении мер для сдерживания COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:20Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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