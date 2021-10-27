19:12 27.10.2021 (обновлено: 21:29 27.10.2021)
Путин заявил о высокой конъюнктуре на глобальных рынках энергоресурсов
Путин: на глобальных рынках сложилось энергоресурсов высокая конъюнктура
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На глобальных рынках энергоресурсов сложилось высокая конъюнктура, которую нужно задействовать не только для развития отрасли, но и регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас на глобальных рынках энергоресурсов сложилось, что называется, высокая конъюнктура, и нужно максимально задействовать этот ресурс не только для развития отрасли, но и регионов добычи", - сказал Путин на совещании по развитию газового потенциала Ямала.
По его словам, нужно создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия.
"Наряду с инвестициями в освоении месторождений необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе", - добавил президент.
Он также призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли.
Вчера, 18:51Путин заявил об обеспеченности России газом