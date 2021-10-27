https://ria.ru/20211027/konyunktura-1756564405.html

Путин заявил о высокой конъюнктуре на глобальных рынках энергоресурсов

Путин заявил о высокой конъюнктуре на глобальных рынках энергоресурсов - РИА Новости, 27.10.2021

Путин заявил о высокой конъюнктуре на глобальных рынках энергоресурсов

На глобальных рынках энергоресурсов сложилось высокая конъюнктура, которую нужно задействовать не только для развития отрасли, но и регионов, заявил президент... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:12

2021-10-27T19:12

2021-10-27T21:29

экономика

в мире

природный газ

владимир путин

ямал

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. На глобальных рынках энергоресурсов сложилось высокая конъюнктура, которую нужно задействовать не только для развития отрасли, но и регионов, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, нужно создавать в этих регионах новые рабочие места, особо технологичные предприятия."Наряду с инвестициями в освоении месторождений необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе", - добавил президент.Он также призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли.

https://ria.ru/20211027/gaz-1756560645.html

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экономика, в мире, природный газ, владимир путин, ямал, россия