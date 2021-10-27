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https://ria.ru/20211027/kompensatsiya-1756491993.html
Семья погибшей при обрушении дома в Набережных Челнах получила 1 млн рублей
Семья погибшей при обрушении дома в Набережных Челнах получила 1 млн рублей - РИА Новости, 27.10.2021
Семья погибшей при обрушении дома в Набережных Челнах получила 1 млн рублей
Семья погибшей в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах девушки Аделины Загриевой получила 1 миллион рублей, пострадавшим будет выплачено от 100 до... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:36
2021-10-27T14:36
республика татарстан
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Семья погибшей в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах девушки Аделины Загриевой получила 1 миллион рублей, пострадавшим будет выплачено от 100 до 300 тысяч, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.По данным МЧС, в понедельник в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения, девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице."Согласно постановлению правительства республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести полученных травм будут выплачены суммы от 100 до 300 тысяч рублей", - сказала Галимова.Кроме того, по ее словам, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и выплаты для компенсации утраченного имущества пострадавших – например, на замену окон, дверей.Галимова добавила, что также будет проведена работа по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
https://ria.ru/20211026/postradavshiy-1756281796.html
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), взрыв в доме в набережных челнах
14:36 27.10.2021
 

Семья погибшей при обрушении дома в Набережных Челнах получила 1 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Семья погибшей в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах девушки Аделины Загриевой получила 1 миллион рублей, пострадавшим будет выплачено от 100 до 300 тысяч, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По данным МЧС, в понедельник в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения, девушка 1999 года рождения позднее скончалась в больнице.

"Согласно постановлению правительства республики Татарстан, семье погибшей выплачен 1 миллион рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести полученных травм будут выплачены суммы от 100 до 300 тысяч рублей", - сказала Галимова.

Кроме того, по ее словам, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей и выплаты для компенсации утраченного имущества пострадавших – например, на замену окон, дверей.

Галимова добавила, что также будет проведена работа по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следствие рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
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Республика ТатарстанПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Взрыв в доме в Набережных Челнах
 
 
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