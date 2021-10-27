https://ria.ru/20211027/khakasiya-1756541729.html

Глава Хакасии потребовал от таксистов не взвинчивать цены в локдаун

Глава Хакасии потребовал от таксистов не взвинчивать цены в локдаун - РИА Новости, 27.10.2021

Глава Хакасии потребовал от таксистов не взвинчивать цены в локдаун

Глава Хакасии Валентин Коновалов в прямом эфире в социальной сети "Вконтакте" предостерег таксистов от необоснованного повышения цен во время жестких... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:44

2021-10-27T17:44

2021-10-27T17:44

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

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валентин коновалов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов в прямом эфире в социальной сети "Вконтакте" предостерег таксистов от необоснованного повышения цен во время жестких ограничений и заявил о грядущих проверках.Ранее сообщалось, что с четверга общественный городской транспорт приостановит работу в Абакане, Черногорске и Саяногорске, а водители такси смогут сесть за руль только при наличии сертификата о прививке от COVID-19 или о перенесенном менее полугода назад заболевании. Позднее в правительстве РИА Новости сообщили, что междугородный транспорт продолжит работу."Уже идут жалобы, что есть подозрения, что завтра могут взвинчивать цены. Я дал поручение профильным министерствам правительства отработать с контрольными надзорными органами. Завтра мы такси будем активно контролировать вплоть до контрольных закупок. Потому что необоснованное завышение цены - это нарушение закона. Такой контроль будет осуществляться до 7 ноября. Я бы предостерег тех, кто пытается нажиться на горе людей, от таких действий", - сказал Коновалов.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что вопросы передвижения льготников или подвоза работников на предприятия будут решаться точечно.Также ранее сообщалось, что с четверга в Хакасии будет приостановлена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг, исключения составят аптеки и предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Учреждениям общепита будет разрешено работать только навынос. Кроме того, с 28 октября полностью приостанавливается проведение массовых мероприятий, действие паспортов коллективного иммунитета для предприятий, оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи. Также вплоть до 7 ноября для всех жителей республики вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно в период с 22.00 до 6.00 утра.

https://ria.ru/20211026/khakasiya-1756336429.html

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738280658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика хакасия, здоровье - общество, валентин коновалов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии