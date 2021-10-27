https://ria.ru/20211027/kardashyan-1756341776.html
Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом
Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом - РИА Новости, 27.10.2021
Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом
Ким Кардашьян опровергла слухи о воссоединении с Канье Уэстом в интервью порталу WSJ. Тем не менее, они продолжают оставаться друзьями и партнерами по бизнесу. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:01
2021-10-27T13:01
2021-10-27T13:01
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ким Кардашьян опровергла слухи о воссоединении с Канье Уэстом в интервью порталу WSJ. Тем не менее, они продолжают оставаться друзьями и партнерами по бизнесу.Она добавила что рэперу принадлежит часть ее бренда нижнего белья Skims. Он же является главным идейным вдохновителем проекта.Слухи о воссоединении пары стали появляться после того, как Ким предстала в свадебном платье на презентации альбома Канье Donda в Чикаго. После этого бывших супругов заметили во время совместных ужинов, однако Кардашьян заключила, что они остаются исключительно дружескими.Теледива и рэпер поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака Ким подала на развод.
https://ria.ru/20210827/kardashyan-1747508705.html
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кимберли кардашян, канье уэст, знаменитости
Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом
Кардашьян опровергла слухи о воссоединении с Уэстом после совместных ужинов