https://ria.ru/20211027/kardashyan-1756341776.html

Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом

Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом - РИА Новости, 27.10.2021

Кардашьян опровергла домыслы о воссоединении с Уэстом

Ким Кардашьян опровергла слухи о воссоединении с Канье Уэстом в интервью порталу WSJ. Тем не менее, они продолжают оставаться друзьями и партнерами по бизнесу. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:01

2021-10-27T13:01

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кимберли кардашян

канье уэст

знаменитости

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ким Кардашьян опровергла слухи о воссоединении с Канье Уэстом в интервью порталу WSJ. Тем не менее, они продолжают оставаться друзьями и партнерами по бизнесу.Она добавила что рэперу принадлежит часть ее бренда нижнего белья Skims. Он же является главным идейным вдохновителем проекта.Слухи о воссоединении пары стали появляться после того, как Ким предстала в свадебном платье на презентации альбома Канье Donda в Чикаго. После этого бывших супругов заметили во время совместных ужинов, однако Кардашьян заключила, что они остаются исключительно дружескими.Теледива и рэпер поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака Ким подала на развод.

https://ria.ru/20210827/kardashyan-1747508705.html

https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кимберли кардашян, канье уэст, знаменитости