Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/iskusstvo-1756302961.html
Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA
Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA - РИА Новости, 27.10.2021
Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA
Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T02:01
2021-10-27T02:01
искусство
париж
шанхай
ближний восток
музеи
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756298474_273:0:3000:1534_1920x0_80_0_0_59453b8faa6af0ba55dd3dbeb97026c8.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили организаторы.BRAFA считается первым крупным международным событием в арт-календаре. В 2021 ярмарка в своем традиционном очном виде не состоялась из-за пандемии.В этот раз участниками станут 134 галереи: как "старожилы", так и новички. Среди дебютантов — девять участников (то есть состав ярмарки обновится на 13,5 процентов). Среди них британская Gianmarco Cappuzzo Fine Art (специализируется на живописи старых мастеров), французская Galerie Kevorkian (древнее искусство Ближнего Востока, исламского мира), бельгийская MDZ Art Gallery (послевоенное и современное искусство), люксембургская Nosbaum Reding Gallery (современное искусство).Интересно, что хронологически экспозиция BRAFA охватывает всю историю человечества, от древности до современности.Почетным гостем смотра станет бельгийский художник-концептуалист, известный нестандартными и неоднозначными публичными арт-инсталляциями, Арне Куинзе.Он начинал как автор граффити, а затем от стрит-арта постепенно перешел к паблик-арту. Среди его знаковых работ — масштабное деревянное сооружение "Uchronia", возведенное посреди пустыни Невада на фестивале Burning Man. Работы Куинзе (гигантские деревянные инсталляции, причудливые скульптуры) находятся в Брюсселе, Париже, Шанхае, Бейруте, Сан-Паулу.На BRAFA Арне покажет крупномасштабную живопись, в том числе полиптих на тему четырех времен года, а также графику, монументальную скульптуру и мультимедийные инсталляции.BRAFA пройдет с 23 по 30 января 2022 в комплексе Tour &amp; Taxis.
https://ria.ru/20211019/biennale-1753768533.html
париж
шанхай
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756298474_772:0:2817:1534_1920x0_80_0_0_057292af432f867e30cfdd5fe223a442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
искусство, париж, шанхай, ближний восток, музеи, новости культуры
02:01 27.10.2021
 
Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA

На смотре представят уникальное искусство от древности до современности

© Фото : пресс-служба BRAFAПосетители брюссельской ярмарки Art Fair BRAFA
Посетители брюссельской ярмарки Art Fair BRAFA - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : пресс-служба BRAFA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили организаторы.
© Фото : пресс-служба BRAFAКартина Берко
Картина Берко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба BRAFA
Картина Берко
BRAFA считается первым крупным международным событием в арт-календаре. В 2021 ярмарка в своем традиционном очном виде не состоялась из-за пандемии.

"Мы понимаем, что предстоит в какой-то мере уникальный опыт. И нам важно с одной стороны успокоить (публику — Прим. ред.), а с другой — очаровать. Ярмарка — это высокое качество работ, разнообразие и объединение античного, древнего, современного искусства", — сказал президент ярмарки Харольд т’Кинт де Роденбеке.

© Фото : пресс-служба BRAFAКартины в галерее Baronian Xippas
Картины в галерее Baronian Xippas - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба BRAFA
Картины в галерее Baronian Xippas
В этот раз участниками станут 134 галереи: как "старожилы", так и новички. Среди дебютантов — девять участников (то есть состав ярмарки обновится на 13,5 процентов). Среди них британская Gianmarco Cappuzzo Fine Art (специализируется на живописи старых мастеров), французская Galerie Kevorkian (древнее искусство Ближнего Востока, исламского мира), бельгийская MDZ Art Gallery (послевоенное и современное искусство), люксембургская Nosbaum Reding Gallery (современное искусство).
Интересно, что хронологически экспозиция BRAFA охватывает всю историю человечества, от древности до современности.
© Фото : пресс-служба BRAFAБельгийский художник-концептуалист Арне Куинзе в своей студии
Бельгийский художник-концептуалист Арне Куинз в своей студии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба BRAFA
Бельгийский художник-концептуалист Арне Куинзе в своей студии
Почетным гостем смотра станет бельгийский художник-концептуалист, известный нестандартными и неоднозначными публичными арт-инсталляциями, Арне Куинзе.
Он начинал как автор граффити, а затем от стрит-арта постепенно перешел к паблик-арту. Среди его знаковых работ — масштабное деревянное сооружение "Uchronia", возведенное посреди пустыни Невада на фестивале Burning Man. Работы Куинзе (гигантские деревянные инсталляции, причудливые скульптуры) находятся в Брюсселе, Париже, Шанхае, Бейруте, Сан-Паулу.
© Фото : пресс-служба BRAFAИнсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
1 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
© Фото : пресс-служба BRAFA
© Фото : пресс-служба BRAFAИнсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
2 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
© Фото : пресс-служба BRAFA
1 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
© Фото : пресс-служба BRAFA
2 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
© Фото : пресс-служба BRAFA
На BRAFA Арне покажет крупномасштабную живопись, в том числе полиптих на тему четырех времен года, а также графику, монументальную скульптуру и мультимедийные инсталляции.
BRAFA пройдет с 23 по 30 января 2022 в комплексе Tour & Taxis.
Майи Саравиа Теори призрака (Перформанс) - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 08:00Культура
Обнять и плакать. Что подготовила для зрителей Уральская биеннале
 
КультураИскусствоПарижШанхайБлижний ВостокМузеиНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
Лента новостейМолния
Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"