https://ria.ru/20211027/iskusstvo-1756302961.html

Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA

Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA - РИА Новости, 27.10.2021

Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA

Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T02:01

2021-10-27T02:01

2021-10-27T02:01

искусство

париж

шанхай

ближний восток

музеи

новости культуры

культура

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили организаторы.BRAFA считается первым крупным международным событием в арт-календаре. В 2021 ярмарка в своем традиционном очном виде не состоялась из-за пандемии.В этот раз участниками станут 134 галереи: как "старожилы", так и новички. Среди дебютантов — девять участников (то есть состав ярмарки обновится на 13,5 процентов). Среди них британская Gianmarco Cappuzzo Fine Art (специализируется на живописи старых мастеров), французская Galerie Kevorkian (древнее искусство Ближнего Востока, исламского мира), бельгийская MDZ Art Gallery (послевоенное и современное искусство), люксембургская Nosbaum Reding Gallery (современное искусство).Интересно, что хронологически экспозиция BRAFA охватывает всю историю человечества, от древности до современности.Почетным гостем смотра станет бельгийский художник-концептуалист, известный нестандартными и неоднозначными публичными арт-инсталляциями, Арне Куинзе.Он начинал как автор граффити, а затем от стрит-арта постепенно перешел к паблик-арту. Среди его знаковых работ — масштабное деревянное сооружение "Uchronia", возведенное посреди пустыни Невада на фестивале Burning Man. Работы Куинзе (гигантские деревянные инсталляции, причудливые скульптуры) находятся в Брюсселе, Париже, Шанхае, Бейруте, Сан-Паулу.На BRAFA Арне покажет крупномасштабную живопись, в том числе полиптих на тему четырех времен года, а также графику, монументальную скульптуру и мультимедийные инсталляции.BRAFA пройдет с 23 по 30 января 2022 в комплексе Tour & Taxis.

https://ria.ru/20211019/biennale-1753768533.html

париж

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искусство, париж, шанхай, ближний восток, музеи, новости культуры