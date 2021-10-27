Стало известно, какой будет первая после пандемии ярмарка BRAFA
На смотре представят уникальное искусство от древности до современности
© Фото : пресс-служба BRAFAПосетители брюссельской ярмарки Art Fair BRAFA
© Фото : пресс-служба BRAFA
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Брюссельская ярмарка искусства BRAFA пройдет в 2022 году в 67-й раз с новыми участниками, тщательной экспертизой работ и ставкой на разнообразие, сообщили организаторы.
© Фото : пресс-служба BRAFAКартина Берко
© Фото : пресс-служба BRAFA
Картина Берко
BRAFA считается первым крупным международным событием в арт-календаре. В 2021 ярмарка в своем традиционном очном виде не состоялась из-за пандемии.
"Мы понимаем, что предстоит в какой-то мере уникальный опыт. И нам важно с одной стороны успокоить (публику — Прим. ред.), а с другой — очаровать. Ярмарка — это высокое качество работ, разнообразие и объединение античного, древнего, современного искусства", — сказал президент ярмарки Харольд т’Кинт де Роденбеке.
© Фото : пресс-служба BRAFAКартины в галерее Baronian Xippas
© Фото : пресс-служба BRAFA
Картины в галерее Baronian Xippas
В этот раз участниками станут 134 галереи: как "старожилы", так и новички. Среди дебютантов — девять участников (то есть состав ярмарки обновится на 13,5 процентов). Среди них британская Gianmarco Cappuzzo Fine Art (специализируется на живописи старых мастеров), французская Galerie Kevorkian (древнее искусство Ближнего Востока, исламского мира), бельгийская MDZ Art Gallery (послевоенное и современное искусство), люксембургская Nosbaum Reding Gallery (современное искусство).
Интересно, что хронологически экспозиция BRAFA охватывает всю историю человечества, от древности до современности.
© Фото : пресс-служба BRAFAБельгийский художник-концептуалист Арне Куинзе в своей студии
© Фото : пресс-служба BRAFA
Бельгийский художник-концептуалист Арне Куинзе в своей студии
Почетным гостем смотра станет бельгийский художник-концептуалист, известный нестандартными и неоднозначными публичными арт-инсталляциями, Арне Куинзе.
Он начинал как автор граффити, а затем от стрит-арта постепенно перешел к паблик-арту. Среди его знаковых работ — масштабное деревянное сооружение "Uchronia", возведенное посреди пустыни Невада на фестивале Burning Man. Работы Куинзе (гигантские деревянные инсталляции, причудливые скульптуры) находятся в Брюсселе, Париже, Шанхае, Бейруте, Сан-Паулу.
© Фото : пресс-служба BRAFAИнсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
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Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
© Фото : пресс-служба BRAFA
© Фото : пресс-служба BRAFAИнсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
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Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
© Фото : пресс-служба BRAFA
1 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Неваде
© Фото : пресс-служба BRAFA
2 из 2
Инсталляция бельгийского художника-концептуалиста Арне Куинза в Мумбаи
© Фото : пресс-служба BRAFA
На BRAFA Арне покажет крупномасштабную живопись, в том числе полиптих на тему четырех времен года, а также графику, монументальную скульптуру и мультимедийные инсталляции.
BRAFA пройдет с 23 по 30 января 2022 в комплексе Tour & Taxis.