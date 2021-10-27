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Мурманская область
https://ria.ru/20211027/investitsii-1756579924.html
Резиденты ТОР "Столица Арктики" инвестировали более 100 миллиардов рублей
Резиденты ТОР "Столица Арктики" инвестировали более 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021
Резиденты ТОР "Столица Арктики" инвестировали более 100 миллиардов рублей
Девять резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций и создали почти 5 тысяч РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:47
2021-10-27T20:47
мурманская область
экономика
мурманская область
мурманск
андрей чибис
кольский залив
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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Девять резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций и создали почти 5 тысяч рабочих мест на территории региона, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании наблюдательного совета ТОР "Столица Арктики"."В общей сложности у нас в настоящее время зарегистрированы девять резидентов, общий объём инвестиций составляет более 100 миллиардов рублей, созданы почти пять тысяч новых рабочих мест", – отметил глава региона. Он добавил, что ключевым резидентом ТОР является компания "НОВАТЭК-Мурманск" с уникальным с точки зрения инвестиций и технологий проектом, создающим, по сути, "новую историю нефтегазового комплекса".Чибис добавил, что в рамках ТОР также проведены все подготовительные процедуры к реализации проекта ООО "Морской терминал Тулома". По словам губернатора, уже получено разрешение на строительство современного специализированного терминала навалочных грузов. Кроме того, в следующем году готовится стать резидентом ООО "Морской торговый порт Лавна" с проектом строительства комплекса перегрузки угля в морском торговом порту "Лавна" на западном берегу Кольского залива."Принципиально важно, что мы сегодня также договариваемся о том, что любой инвестиционный проект, реализующийся на территории Мурманской области, а это, как правило, крупные проекты, мы в обязательном порядке структурируем для подготовки образовательных программ и обучения тех специалистов в высших учебных заведения, которые нужны сегодня для нашей экономики и реализации проектов резидентов ТОР" – подчеркнул Чибис.В рамках мероприятия участники заседания также рассмотрели вопросы, связанные с определением доли иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" и дальнейшим расширением границ ТОР для реализации инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20211013/kontsessiya-1754453566.html
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экономика, мурманская область, мурманск, андрей чибис, кольский залив
20:47 27.10.2021
 
Резиденты ТОР "Столица Арктики" инвестировали более 100 миллиардов рублей

Девять резидентов ТОР "Столица Арктики" инвестировали более 100 миллиардов рублей

© РИА Новости / Ирина БадмаеваМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Ирина Бадмаева
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Девять резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики" в Мурманской области вложили более 100 миллиардов рублей инвестиций и создали почти 5 тысяч рабочих мест на территории региона, сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании наблюдательного совета ТОР "Столица Арктики".
"В общей сложности у нас в настоящее время зарегистрированы девять резидентов, общий объём инвестиций составляет более 100 миллиардов рублей, созданы почти пять тысяч новых рабочих мест", – отметил глава региона. Он добавил, что ключевым резидентом ТОР является компания "НОВАТЭК-Мурманск" с уникальным с точки зрения инвестиций и технологий проектом, создающим, по сути, "новую историю нефтегазового комплекса".
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 20:04Мурманская область
Чибис: инвестпроекты на берегу Кольского залива обеспечат электроэнергией
Чибис добавил, что в рамках ТОР также проведены все подготовительные процедуры к реализации проекта ООО "Морской терминал Тулома". По словам губернатора, уже получено разрешение на строительство современного специализированного терминала навалочных грузов. Кроме того, в следующем году готовится стать резидентом ООО "Морской торговый порт Лавна" с проектом строительства комплекса перегрузки угля в морском торговом порту "Лавна" на западном берегу Кольского залива.
"Принципиально важно, что мы сегодня также договариваемся о том, что любой инвестиционный проект, реализующийся на территории Мурманской области, а это, как правило, крупные проекты, мы в обязательном порядке структурируем для подготовки образовательных программ и обучения тех специалистов в высших учебных заведения, которые нужны сегодня для нашей экономики и реализации проектов резидентов ТОР" – подчеркнул Чибис.
В рамках мероприятия участники заседания также рассмотрели вопросы, связанные с определением доли иностранных работников, привлекаемых резидентами территории опережающего развития "Столица Арктики" и дальнейшим расширением границ ТОР для реализации инвестиционных проектов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 15:53Мурманская область
Мурманская область делает все возможное для развития потенциала Арктики
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьМурманскАндрей ЧибисКольский залив
 
 
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