https://ria.ru/20211027/investitsii-1756561829.html

Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру

Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру - РИА Новости, 27.10.2021

Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру

Президент РФ Владимир Путин призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:56

2021-10-27T18:56

2021-10-27T19:23

экономика

энергетика

владимир путин

россия

новатэк

ямал

газпром

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли."Я сейчас обращаюсь не только к руководству "Газпрома" и "Новатэка", которые здесь присутствуют, на нашем совещании, но и обращаюсь к другим нашим добывающим компаниям: нужно активнее включаться в эту работу – инвестировать в инфраструктуру" , - сказал Путин на совещании по развитию газового потенциала Ямала.По его словам, важно вкладываться в инфраструктуру, в том числе в транспортную. Речь идет в том числе о необходимости обустройства Северного морского пути.

https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html

россия

ямал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, энергетика, владимир путин, россия, новатэк, ямал, газпром