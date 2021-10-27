https://ria.ru/20211027/investitsii-1756561829.html
Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру
Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру - РИА Новости, 27.10.2021
Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру
Президент РФ Владимир Путин призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:56
2021-10-27T18:56
2021-10-27T19:23
экономика
энергетика
владимир путин
россия
новатэк
ямал
газпром
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли."Я сейчас обращаюсь не только к руководству "Газпрома" и "Новатэка", которые здесь присутствуют, на нашем совещании, но и обращаюсь к другим нашим добывающим компаниям: нужно активнее включаться в эту работу – инвестировать в инфраструктуру" , - сказал Путин на совещании по развитию газового потенциала Ямала.По его словам, важно вкладываться в инфраструктуру, в том числе в транспортную. Речь идет в том числе о необходимости обустройства Северного морского пути.
https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html
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экономика, энергетика, владимир путин, россия, новатэк, ямал, газпром
18:56 27.10.2021 (обновлено: 19:23 27.10.2021)
Путин призвал глав энергокомпаний инвестировать в газовую инфраструктуру
Путин призвал глав энергокомпаний активнее инвестировать в инфраструктуру газовой отрасли