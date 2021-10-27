https://ria.ru/20211027/inflyatsiya-1756482203.html

В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары

В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары - РИА Новости, 27.10.2021

В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары

Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:03

2021-10-27T14:03

2021-10-27T15:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

кирилл тремасов

россия

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.При этом, по его словам, прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4,5%."Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", — добавил Тремасов.В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, по итогам года показатель также ожидается в интервале 7,4-7,9%. При этом с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов, указывали в ЦБ.Как пояснили в Кремле, к этому привели последствия кризиса в мировой экономике: на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, которую не всегда удается сдерживать.Ставя задачи перед Госдумой восьмого созыва, Владимир Путин поручил в ближайшее время разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В частности, он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции.

https://ria.ru/20211026/rubl-1756227407.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), кирилл тремасов, россия, владимир путин, госдума рф