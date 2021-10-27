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В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары
В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары - РИА Новости, 27.10.2021
В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары
Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:03
2021-10-27T15:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
кирилл тремасов
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.При этом, по его словам, прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4,5%."Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", — добавил Тремасов.В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, по итогам года показатель также ожидается в интервале 7,4-7,9%. При этом с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов, указывали в ЦБ.Как пояснили в Кремле, к этому привели последствия кризиса в мировой экономике: на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, которую не всегда удается сдерживать.Ставя задачи перед Госдумой восьмого созыва, Владимир Путин поручил в ближайшее время разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В частности, он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), кирилл тремасов, россия, владимир путин, госдума рф
14:03 27.10.2021 (обновлено: 15:45 27.10.2021)
 
В Центробанке заявили о повышенном росте цен на товары

Директор департамента ЦБ Тремасов: инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодой человек в первом магазине "Магнит"
Молодой человек в первом магазине Магнит - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Инфляция в России пока приближается к отметке в 7,4-7,9%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

"Мы видим повышенный рост цен сейчас и в продовольствии, и во внепродовольственных товарах. Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза", — сказал он журналистам.

При этом, по его словам, прогноз на следующий год остается неизменным — 4-4,5%.
"Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", — добавил Тремасов.
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В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, по итогам года показатель также ожидается в интервале 7,4-7,9%. При этом с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи четырех процентов, указывали в ЦБ.
Как пояснили в Кремле, к этому привели последствия кризиса в мировой экономике: на цены значительно влияет неустойчивость на международных рынках, которую не всегда удается сдерживать.
Ставя задачи перед Госдумой восьмого созыва, Владимир Путин поручил в ближайшее время разработать дополнительные меры поддержки жителей страны в условиях повышенной инфляции. В частности, он предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала и других социальных выплат не по прогнозной, а по фактической инфляции.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Кирилл ТремасовРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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