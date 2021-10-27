Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/gruziya-1756577727.html
Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию
Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021
Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию
Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:20
2021-10-27T20:20
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
людмила денисова
дмитрий гордон
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772983_0:4:3084:1739_1920x0_80_0_0_4fe41f88c77f7714dab6e80e4dd17b90.jpg
КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что ее не пустили в Грузию из-за неправильно заполненных документов на визу, хотя между Украиной и Грузией действует безвизовый режим.В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. Барабаш была вместе с ним. О проблемах при въезде в Грузию сообщила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец."Причину, вот я принесла документ, который мне выдали на границе в Грузии, и написано, что я неправильно подала документы на получение визы в Грузию. Все прекрасно знаем, что у нас безвизовый режим с Грузией, поэтому эта причина совершенно нелегитимна. Также они сделали пометку "другие причины"… Дали только такую информацию", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Она назвала это решение политическим и считает, что таким образом грузинские власти не хотят, чтобы сторонники Саакашвили что-то узнали.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211027/advokat-1756466868.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772983_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_71be01051deb7deba2891186f11f0506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, людмила денисова, дмитрий гордон, задержание саакашвили в грузии
20:20 27.10.2021
 
Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию

Директор организации, созданной Саакашвили, заявила, что ее не пустили в Грузию

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что ее не пустили в Грузию из-за неправильно заполненных документов на визу, хотя между Украиной и Грузией действует безвизовый режим.
В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. Барабаш была вместе с ним. О проблемах при въезде в Грузию сообщила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец.
"Причину, вот я принесла документ, который мне выдали на границе в Грузии, и написано, что я неправильно подала документы на получение визы в Грузию. Все прекрасно знаем, что у нас безвизовый режим с Грузией, поэтому эта причина совершенно нелегитимна. Также они сделали пометку "другие причины"… Дали только такую информацию", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 12:56
Адвоката Саакашвили не пустили в Грузию
Она назвала это решение политическим и считает, что таким образом грузинские власти не хотят, чтобы сторонники Саакашвили что-то узнали.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЛюдмила ДенисоваДмитрий ГордонЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных