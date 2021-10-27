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Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию

Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию - РИА Новости, 27.10.2021

Главу украинского офиса Саакашвили не пустили в Грузию

Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:20

2021-10-27T20:20

2021-10-27T20:20

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михаил саакашвили

людмила денисова

дмитрий гордон

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что ее не пустили в Грузию из-за неправильно заполненных документов на визу, хотя между Украиной и Грузией действует безвизовый режим.В среду украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию, куда он прилетел взять интервью у Саакашвили. Барабаш была вместе с ним. О проблемах при въезде в Грузию сообщила также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Во вторник также не смог въехать в Грузию украинский адвокат Саакашвили Евгений Грушовец."Причину, вот я принесла документ, который мне выдали на границе в Грузии, и написано, что я неправильно подала документы на получение визы в Грузию. Все прекрасно знаем, что у нас безвизовый режим с Грузией, поэтому эта причина совершенно нелегитимна. Также они сделали пометку "другие причины"… Дали только такую информацию", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Она назвала это решение политическим и считает, что таким образом грузинские власти не хотят, чтобы сторонники Саакашвили что-то узнали.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211027/advokat-1756466868.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, людмила денисова, дмитрий гордон, задержание саакашвили в грузии