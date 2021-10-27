https://ria.ru/20211027/gruziya-1756556177.html

Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике

Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике - РИА Новости, 27.10.2021

Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике

В тюремной клинике, куда власти Грузии хотят госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили, лечатся более сорока опасных психически больных заключенных,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:34

2021-10-27T18:34

2021-10-27T18:35

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753040452_0:29:906:538_1920x0_80_0_0_b0de2d3c6e83b2766c1867b571eab010.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. В тюремной клинике, куда власти Грузии хотят госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили, лечатся более сорока опасных психически больных заключенных, заявил в среду адвокат политика Ника Гварамия."В тюремной клинике есть два психиатра и более 40 психически больных пациентов, большинство из них проходят лечение не по своей воле, у них есть предрасположенность к насилию и агрессивным действиям... Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили. В тюремной клинике также нет санитаров и эту функцию выполняют заключенные. Это катастрофа! То есть заключенные будут иметь полный доступ к Саакашвили", - заявил Гварамия на брифинге.По его словам, в клинике есть лишь лечебное отделение, там работают два хирурга, один из них отбывал наказание за захват ребенка во время правления Саакашвили, а его жена является координатором регионального штаба правящей партии "Грузинская мечта".Гварамия заявил, что частная клиника "Вивамед", куда требуют госпитализировать Саакашвили адвокаты политика, ежегодно лечит до 2 тысяч заключённых.Саакашвили голодает в тюрьме 27-й день в знак протеста, при этом ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/saakashvili-1756494579.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии