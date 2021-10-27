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Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике
Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике - РИА Новости, 27.10.2021
Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике
В тюремной клинике, куда власти Грузии хотят госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили, лечатся более сорока опасных психически больных заключенных,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:34
2021-10-27T18:35
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. В тюремной клинике, куда власти Грузии хотят госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили, лечатся более сорока опасных психически больных заключенных, заявил в среду адвокат политика Ника Гварамия."В тюремной клинике есть два психиатра и более 40 психически больных пациентов, большинство из них проходят лечение не по своей воле, у них есть предрасположенность к насилию и агрессивным действиям... Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили. В тюремной клинике также нет санитаров и эту функцию выполняют заключенные. Это катастрофа! То есть заключенные будут иметь полный доступ к Саакашвили", - заявил Гварамия на брифинге.По его словам, в клинике есть лишь лечебное отделение, там работают два хирурга, один из них отбывал наказание за захват ребенка во время правления Саакашвили, а его жена является координатором регионального штаба правящей партии "Грузинская мечта".Гварамия заявил, что частная клиника "Вивамед", куда требуют госпитализировать Саакашвили адвокаты политика, ежегодно лечит до 2 тысяч заключённых.Саакашвили голодает в тюрьме 27-й день в знак протеста, при этом ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/saakashvili-1756494579.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
18:34 27.10.2021 (обновлено: 18:35 27.10.2021)
 
Адвокат заявил об опасности лечения Саакашвили в тюремной клинике

Адвокат: в клинике, куда власти хотят отправить Саакашвили, лечатся психически больные

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави
Участники митинга за освобождение арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у здания тюрьмы в Рустави - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ТБИЛИСИ, 27 окт - РИА Новости. В тюремной клинике, куда власти Грузии хотят госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили, лечатся более сорока опасных психически больных заключенных, заявил в среду адвокат политика Ника Гварамия.
"В тюремной клинике есть два психиатра и более 40 психически больных пациентов, большинство из них проходят лечение не по своей воле, у них есть предрасположенность к насилию и агрессивным действиям... Следовательно, они представляют опасность для Саакашвили. В тюремной клинике также нет санитаров и эту функцию выполняют заключенные. Это катастрофа! То есть заключенные будут иметь полный доступ к Саакашвили", - заявил Гварамия на брифинге.
По его словам, в клинике есть лишь лечебное отделение, там работают два хирурга, один из них отбывал наказание за захват ребенка во время правления Саакашвили, а его жена является координатором регионального штаба правящей партии "Грузинская мечта".
Гварамия заявил, что частная клиника "Вивамед", куда требуют госпитализировать Саакашвили адвокаты политика, ежегодно лечит до 2 тысяч заключённых.
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Саакашвили хотят кормить принудительно
Саакашвили голодает в тюрьме 27-й день в знак протеста, при этом ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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