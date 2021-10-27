"Справедливая Россия" создала комиссию по корректировке статуса иноагентов
"Справедливая Россия" создала комиссию по корректировке законодательства об иноагентах
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМикрофон в информационном штабе по освещению хода голосования "Бункер СБД (Свободный Большой Диалог)" партии "Справедливая Россия - За Правду" в Москве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) на заседании палаты депутатов партии в четверг создала рабочую комиссию по корректировке законодательной базы в отношении иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба "Валдай" отметил, что "размытые критерии", на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также до этого руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что обсудит варианты корректировки законодательства об иноагентах с экспертным сообществом и подготовит соответствующие предложения.
Также палата депутатов предложила создать и другие комиссии, в частности по законодательному обеспечению противодействия деструктивному контенту для детей и подростков в интернете, сохранения памятников истории и культуры, развития малой авиации и ужесточению ответственности за загрязнение окружающей среды.
Эти комиссии приступят к своей работе вместе с ранее созданными, в частности с комиссиями по увековечиванию исторической памяти Иосифа Сталина, законодательному обеспечению запрета ЕГЭ, по разработке законопроекта о справедливом базовом доходе, по законодательному обеспечению введения и защиты общественной морали, по законодательному обеспечению признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по разработке законопроекта о признании добровольцев ветеранами военных действий и по законодательному обеспечению введения элементов плановой экономики.
"Все те комиссии, которые мы сегодня утвердили, это не просто плод нашей аппаратной работы, а то, с чем я прожил последние 30 лет своей жизни. Все, что связано с образованием, культурой, малой авиацией, ЕГЭ, вся эта левая повестка являлась основным наполнением всей моей деятельности - общественной, культурной, писательской, политической, поэтому это необъятный фронт работы, вот этим я собираюсь заниматься", - сказал руководитель палаты депутатов партии Захар Прилепин.
По данным партийной пресс-службы, комиссии созданы для координации работы в соответствующих направлениях.