https://ria.ru/20211027/golikova-1756430355.html

Голикова рассказала о ситуации на рынке труда

Голикова рассказала о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 27.10.2021

Голикова рассказала о ситуации на рынке труда

Тенденция роста занятых наблюдается в России, но сегодняшняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:23

2021-10-27T10:23

2021-10-27T11:15

общество

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тенденция роста занятых наблюдается в России, но сегодняшняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация", - сказала Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".Количество безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости, составляет 877 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что по сравнению с сентябрем 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, снизилась на 2,8 миллиона человек или на 76,2%.По ее словам, базовый фактор, который будет влиять на рынок труда до 2030 года, - это демография."Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 миллион человек. Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых на рынке труда.

https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756432557.html

https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756432557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, татьяна голикова