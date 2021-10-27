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https://ria.ru/20211027/golikova-1756430355.html
Голикова рассказала о ситуации на рынке труда
Голикова рассказала о ситуации на рынке труда - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова рассказала о ситуации на рынке труда
Тенденция роста занятых наблюдается в России, но сегодняшняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:23
2021-10-27T11:15
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тенденция роста занятых наблюдается в России, но сегодняшняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация", - сказала Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".Количество безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости, составляет 877 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что по сравнению с сентябрем 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, снизилась на 2,8 миллиона человек или на 76,2%.По ее словам, базовый фактор, который будет влиять на рынок труда до 2030 года, - это демография."Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 миллион человек. Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых на рынке труда.
https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756432557.html
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общество, россия, татьяна голикова
10:23 27.10.2021 (обновлено: 11:15 27.10.2021)
 
Голикова рассказала о ситуации на рынке труда

Голикова завила, что в органах службы занятости зарегистрированы 877 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тенденция роста занятых наблюдается в России, но сегодняшняя ситуация с пандемией может внести свои коррективы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о четкой тенденции роста занятости населения, конечно, определенные коррективы в этот положительный тренд может внести сегодняшняя ситуация", - сказала Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:38
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
Количество безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости, составляет 877 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что касается численности безработных граждан, которые состоят на регистрационном учете в органах службы занятости, то их численность на конец сентября 2021 года составила 877 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2%", - сказала Голикова на Форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
Она отметила, что по сравнению с сентябрем 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости, снизилась на 2,8 миллиона человек или на 76,2%.
"По регионам, в 51 регионе РФ уровень занятости в среднем за июнь-август 2021 года достиг или превысил целевой показатель допандемического уровня, что касается остальных 34 регионов, то показатели пока не достигнуты", - сказала Голикова на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
По ее словам, базовый фактор, который будет влиять на рынок труда до 2030 года, - это демография.
"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 миллион человек. Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".
При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых на рынке труда.
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
10:38
Число работающих в обычных формах занятости сократится, заявила Голикова
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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