https://ria.ru/20211027/germaniya-1756513123.html

Пустые полки, очереди за бензином: без мигрантов Германию ждет дефицит "по-британски"

Германию предупредили о дефиците "по-британски" - РИА Новости, 27.10.2021

Пустые полки, очереди за бензином: без мигрантов Германию ждет дефицит "по-британски"

В скором времени Германию ожидают проблемы, с которыми столкнулась Британия, — пустые полки в супермаркетах и дефицит топлива, предупредил канал Welt. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:47

2021-10-27T15:47

2021-10-27T16:28

в мире

германия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В скором времени Германию ожидают проблемы, с которыми столкнулась Британия, — пустые полки в супермаркетах и дефицит топлива, предупредил канал Welt.В сюжете отмечается, что республике не хватает 1,2 миллиона рабочих, а дефицит кадров наблюдается в 70 профессиях. Помочь решить проблему призван новый закон о трудовой миграции."По сути, нужно предельно упростить приезд в Германию и поиск здесь работы. И устранить перед предприятиями бюрократические преграды", — объяснил эксперт из Института немецкой экономики Александр Бурштедде.Сейчас наиболее сильно ощущается нехватка соцработников и коммунальщиков. Например, в сфере ухода за больными и пожилыми в стране нужны свыше 13 тысяч специалистов.Среди причин кадрового голода называются низкие зарплаты, из-за чего вакансии остаются невостребованными.Welt также предсказывает усугубление нехватки персонала в ближайшие годы — новых кадров будет недостаточно для замещения тех, кто уйдет на пенсию.

https://ria.ru/20211012/gaz-1754222539.html

https://ria.ru/20211008/bumaga-1753723602.html

германия

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в мире, германия