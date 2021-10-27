https://ria.ru/20211027/gaiti-1756485850.html
Лидер сената Гаити призвал премьера уйти в отставку
Лидер сената Гаити призвал премьера уйти в отставку - РИА Новости, 27.10.2021
Лидер сената Гаити призвал премьера уйти в отставку
Лидер сената Гаити Жозеф Ламбер призвал премьера Ариэля Анри уйти в отставку на фоне ситуации в стране, в канцелярии Анри заявили, что он не покинет пост. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:08
2021-10-27T14:08
2021-10-27T14:08
в мире
майами
гаити
жовенель моиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742149001_0:132:1920:1212_1920x0_80_0_0_a79ddb9c629ac7d5159d70ce010d67e2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Лидер сената Гаити Жозеф Ламбер призвал премьера Ариэля Анри уйти в отставку на фоне ситуации в стране, в канцелярии Анри заявили, что он не покинет пост.Криминогенная обстановка на Гаити резко ухудшилась в последние месяцы из-за роста числа похищений и убийств. Среди самых громких случаев - 17 миссионеров из США и Канады, включая пятерых несовершеннолетних, директор представительства страховой компании, сотрудник Управления миграции и несколько машин общественного транспорта с десятками пассажиров. Бандитизм в стране непосредственно угрожает водителям бензовозов, которые объявили забастовку на прошлой неделе, требуя от правительства восстановить мирную жизнь. Действиями их профсоюза были остановлены скудные поставки топлива на заправочные станции, до критического уровня сократились резервы больниц и предприятий, включая рынки."Ариэль Анри должен уйти в отставку, потому что он лишился доверия страны и не смог продемонстрировать результаты", - заявил Ламбер в ходе интервью телеканалу CNN.По его мнению, новое переходное правительство должно быть сформировано до проведения в стране выборов. Ламбер предлагает свою кандидатуру на роль временного президента."Это правительство не представляет то, что нам сейчас нужно, нам нужен широкий консенсус со всеми секторами", - добавил он.Канцелярия премьера в заявлении телеканалу отметила, что Анри в отставку не уйдет.Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза, вступил в должность 21 июля. Кабинет министров под председательством премьер-министра осуществляет исполнительную власть в стране до избрания другого президента. Сам Анри заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Президент Гаити Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами.
https://ria.ru/20211019/gaiti-1755159314.html
майами
гаити
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742149001_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_4969f57a0304ec4a25cfcac1e1985254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майами, гаити, жовенель моиз
Лидер сената Гаити призвал премьера уйти в отставку
Лидер сената Гаити Ламбер призвал премьера Анри уйти в отставку на фоне ситуации в стране
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Лидер сената Гаити Жозеф Ламбер призвал премьера Ариэля Анри уйти в отставку на фоне ситуации в стране, в канцелярии Анри заявили, что он не покинет пост.
Криминогенная обстановка на Гаити
резко ухудшилась в последние месяцы из-за роста числа похищений и убийств. Среди самых громких случаев - 17 миссионеров из США
и Канады
, включая пятерых несовершеннолетних, директор представительства страховой компании, сотрудник Управления миграции и несколько машин общественного транспорта с десятками пассажиров. Бандитизм в стране непосредственно угрожает водителям бензовозов, которые объявили забастовку на прошлой неделе, требуя от правительства восстановить мирную жизнь. Действиями их профсоюза были остановлены скудные поставки топлива на заправочные станции, до критического уровня сократились резервы больниц и предприятий, включая рынки.
"Ариэль Анри должен уйти в отставку, потому что он лишился доверия страны и не смог продемонстрировать результаты", - заявил Ламбер в ходе интервью телеканалу CNN.
По его мнению, новое переходное правительство должно быть сформировано до проведения в стране выборов. Ламбер предлагает свою кандидатуру на роль временного президента.
"Это правительство не представляет то, что нам сейчас нужно, нам нужен широкий консенсус со всеми секторами", - добавил он.
Канцелярия премьера в заявлении телеканалу отметила, что Анри в отставку не уйдет.
Анри, назначенный премьер-министром Гаити за два дня до гибели президента страны Жовенеля Моиза
, вступил в должность 21 июля. Кабинет министров под председательством премьер-министра осуществляет исполнительную власть в стране до избрания другого президента. Сам Анри заявлял, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Президент Гаити Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами
.