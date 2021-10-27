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На юго-востоке Франции "желтые жилеты" блокировали нефтебазу
На юго-востоке Франции "желтые жилеты" блокировали нефтебазу - РИА Новости, 27.10.2021
На юго-востоке Франции "желтые жилеты" блокировали нефтебазу
Десятки сторонников движения "Желтые жилеты" блокировали нефтебазу в департаменте Вар на юго-востоке Франции в знак протеста против роста цен на энергоносители... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:03
2021-10-27T15:03
в мире
франция
"желтые жилеты"
жан кастекс
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Десятки сторонников движения "Желтые жилеты" блокировали нефтебазу в департаменте Вар на юго-востоке Франции в знак протеста против роста цен на энергоносители и использования санитарных пропусков, передает France Bleu.Сообщается, что около 60 активистов, одетых в черное, пришли к нефтебазе в Пюже-сюр-Аржан в районе 03:30 утра в среду. Они блокировали базу в знак протеста против роста цен на энергоносители и использования санитарных пропусков, установив баррикады.Данная нефтебаза имеет стратегическое значение, так как снабжает часть Лазурного берега, включая аэропорт Ниццы.К полудню жандармам удалось оттеснить протестующих от базы.Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что цены на газ в стране будут заморожены в течение всего 2022 года. Он также сообщил, что гражданам страны, зарплата которых составляет менее 2 тысяч евро в месяц, будет выплачена единовременная компенсация в размере 100 евро за рост цен на электроэнергию.
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в мире, франция, "желтые жилеты", жан кастекс
15:03 27.10.2021
 
На юго-востоке Франции "желтые жилеты" блокировали нефтебазу

"Желтые жилеты" блокировали нефтебазу на юго-востоке Франции

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАкция протеста и забастовка в Афинах
Акция протеста и забастовка в Афинах - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Десятки сторонников движения "Желтые жилеты" блокировали нефтебазу в департаменте Вар на юго-востоке Франции в знак протеста против роста цен на энергоносители и использования санитарных пропусков, передает France Bleu.
Сообщается, что около 60 активистов, одетых в черное, пришли к нефтебазе в Пюже-сюр-Аржан в районе 03:30 утра в среду. Они блокировали базу в знак протеста против роста цен на энергоносители и использования санитарных пропусков, установив баррикады.
Данная нефтебаза имеет стратегическое значение, так как снабжает часть Лазурного берега, включая аэропорт Ниццы.
К полудню жандармам удалось оттеснить протестующих от базы.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что цены на газ в стране будут заморожены в течение всего 2022 года. Он также сообщил, что гражданам страны, зарплата которых составляет менее 2 тысяч евро в месяц, будет выплачена единовременная компенсация в размере 100 евро за рост цен на электроэнергию.
Акция протеста против санитарных пропусков в Париже - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 15:39
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию против санитарных пропусков
 
В миреФранция"Желтые жилеты"Жан Кастекс
 
 
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