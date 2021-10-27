https://ria.ru/20211027/frantsiya-1756470165.html
Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, заявила Захарова
Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, заявила Захарова - РИА Новости, 27.10.2021
Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую французскую доктрину "Информационная борьба за влияние", заявила, что Франция официально... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:07
2021-10-27T13:07
2021-10-27T13:19
в мире
париж
франция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
репортеры без границ
обсе
флоранс парли
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую французскую доктрину "Информационная борьба за влияние", заявила, что Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей.Во второй половине октября министр обороны страны Флоранс Парли заявила, что приняла решение дать армии страны доктрину информационной борьбы за влияние."Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария "классической" военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений", - написала Захарова в Telegram, добавив, что заявления Парижа вселяют серьезную обеспокоенность.Официальный представитель МИД РФ также задалась вопросом, как к подобным шагам отнесутся "цифровые гиганты", ОБСЕ и "Репортёры без границ".
https://ria.ru/20211026/ugrozy-1756338716.html
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в мире, париж, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, репортеры без границ, обсе, флоранс парли, россия
13:07 27.10.2021 (обновлено: 13:19 27.10.2021)
Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, заявила Захарова
Захарова: Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей