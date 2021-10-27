https://ria.ru/20211027/finlyandiya-rossiya-1756538189.html

Финляндия захотела примирить НАТО с Россией

"Времени все меньше": финны выступили за примирение России и НАТО - РИА Новости, 27.10.2021

Финляндия захотела примирить НАТО с Россией

Финская газета Hämeen Sanomat отреагировала на новости о предстоящем визите в Москву президента страны Саули Ниинистё, предполагая, что он станет посредником в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:32

2021-10-27T17:32

2021-10-27T17:48

йенс столтенберг

финляндия

нато

сергей лавров

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Финская газета Hämeen Sanomat отреагировала на новости о предстоящем визите в Москву президента страны Саули Ниинистё, предполагая, что он станет посредником в переживающих кризис отношениях России и НАТО.Такой вывод авторы материала сделали, сопоставив объявление о поездке финского лидера с недавно завершившимся визитом в Финляндию генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. По мнению журналистов, разрушение диалога Москвы и НАТО может сильно навредить балансу сил в мире."Пока этот кризис существует только "на дипломатическом уровне". Россия закрыла постпредство в НАТО в качестве ответа на высылку российских дипломатов. Однако диалог в любой форме надо возобновить максимально быстро", — заявляют авторы Hämeen Sanomat. Они уверены, что именно президент "маленькой Финляндии" по предполагаемой договоренности со Столтенбергом способен повлиять на восстановление отношений мировых политических и военных игроков."К летнему саммиту в Мадриде НАТО хочет обновить концепт стратегии. Времени для противоборства с Россией остается все меньше. Отношения нужно восстановить как можно скорее", — отмечается в статье.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил об ответных мерах на действия НАТО, которая безосновательно отозвала аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократила число разрешений до десяти. В свою очередь, Россия с 1 ноября приостановит работу постоянного представительства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют. Для контактов с Россией организации теперь следует обращаться к послу в Бельгии.Как указывал Лавров, российская сторона "больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях". Он подчеркнул, что НАТО должна первой сделать шаг для улучшения отношений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/nato-1755481486.html

https://ria.ru/20211027/nato-1756480697.html

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йенс столтенберг, финляндия, нато, сергей лавров, саули ниинисте, россия