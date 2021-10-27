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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/evakuatsiya-1756570348.html
В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления
В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления - РИА Новости, 27.10.2021
В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления
Из ижевской больницы эвакуировали 74 больных коронавирусной инфекцией из-за задымления в подсобном помещении, никто не пострадал, сообщили в правительстве... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:32
2021-10-27T20:48
распространение коронавируса
происшествия
ижевск
коронавирус covid-19
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 27 окт - РИА Новости. Из ижевской больницы эвакуировали 74 больных коронавирусной инфекцией из-за задымления в подсобном помещении, никто не пострадал, сообщили в правительстве Удмуртии.По данным властей, произошло задымление на седьмом этаже городской клинической больницы №6. Пожарная сигнализация сработала в 18.43 (17.43 мск), возгорание возникло в подсобном помещении стационара."Спасательные службы оперативно прибыли на место. Сотрудники МЧС и больницы эвакуировали 74 пациента. Пострадавших и погибших нет. Задымление ликвидировано", - говорится в сообщении правительства Удмуртии.Отмечается, что сейчас 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на втором и шестом этажах больницы."Порядка 23 пациентов перенаправляются в другой корпус. Всем пациентам оказывается необходимая помощь", - сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов в своем Instagram.По его данным, пожар возник на площади пять квадратных метров, где хранились средства ухода.В пресс-службе главы региона уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в ковидном корпусе больницы.
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происшествия, ижевск, коронавирус covid-19, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:32 27.10.2021 (обновлено: 20:48 27.10.2021)
 
В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления

В Ижевске из больницы эвакуировали 74 больных COVID-19 из-за задымления в задании

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 27 окт - РИА Новости. Из ижевской больницы эвакуировали 74 больных коронавирусной инфекцией из-за задымления в подсобном помещении, никто не пострадал, сообщили в правительстве Удмуртии.
По данным властей, произошло задымление на седьмом этаже городской клинической больницы №6. Пожарная сигнализация сработала в 18.43 (17.43 мск), возгорание возникло в подсобном помещении стационара.
"Спасательные службы оперативно прибыли на место. Сотрудники МЧС и больницы эвакуировали 74 пациента. Пострадавших и погибших нет. Задымление ликвидировано", - говорится в сообщении правительства Удмуртии.
Отмечается, что сейчас 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на втором и шестом этажах больницы.
"Порядка 23 пациентов перенаправляются в другой корпус. Всем пациентам оказывается необходимая помощь", - сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов в своем Instagram.
По его данным, пожар возник на площади пять квадратных метров, где хранились средства ухода.
В пресс-службе главы региона уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в ковидном корпусе больницы.
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Распространение коронавирусаПроисшествияИжевскКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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