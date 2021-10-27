https://ria.ru/20211027/evakuatsiya-1756570348.html

В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления

В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления - РИА Новости, 27.10.2021

В Ижевске из больницы эвакуировали больных из-за задымления

Из ижевской больницы эвакуировали 74 больных коронавирусной инфекцией из-за задымления в подсобном помещении, никто не пострадал, сообщили в правительстве... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:32

2021-10-27T19:32

2021-10-27T20:48

распространение коронавируса

происшествия

ижевск

коронавирус covid-19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 27 окт - РИА Новости. Из ижевской больницы эвакуировали 74 больных коронавирусной инфекцией из-за задымления в подсобном помещении, никто не пострадал, сообщили в правительстве Удмуртии.По данным властей, произошло задымление на седьмом этаже городской клинической больницы №6. Пожарная сигнализация сработала в 18.43 (17.43 мск), возгорание возникло в подсобном помещении стационара."Спасательные службы оперативно прибыли на место. Сотрудники МЧС и больницы эвакуировали 74 пациента. Пострадавших и погибших нет. Задымление ликвидировано", - говорится в сообщении правительства Удмуртии.Отмечается, что сейчас 52 пациента, которые находились на кислородотерапии, размещены на втором и шестом этажах больницы."Порядка 23 пациентов перенаправляются в другой корпус. Всем пациентам оказывается необходимая помощь", - сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов в своем Instagram.По его данным, пожар возник на площади пять квадратных метров, где хранились средства ухода.В пресс-службе главы региона уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в ковидном корпусе больницы.

https://ria.ru/20211027/immunitet-1756552550.html

ижевск

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происшествия, ижевск, коронавирус covid-19, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)