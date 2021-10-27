https://ria.ru/20211027/energokrizis-1756535148.html

Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом

Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом - РИА Новости, 27.10.2021

Европа выделит Молдавии 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕК выделит Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:22

2021-10-27T17:22

2021-10-27T17:29

европа

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еврокомиссия

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урсула фон дер ляйен

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕК выделит Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе, ранее она заявила, что обсудит с европейскими чиновниками газовый кризис."Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдавии. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра, еще больше укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия предоставит 60 миллионов евро, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала фон дер Ляйен в Twitter после встречи с Гаврилицей.Президент Молдавии Майя Санду в Twitter поблагодарила главу Еврокомиссии за "поддержку Молдавии во время газового кризиса".Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211027/gaz-1756457588.html

https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html

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европа, молдавия, еврокомиссия, в мире, природный газ, газпром, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдовагаз, россия