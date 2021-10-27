https://ria.ru/20211027/energiya-1756483616.html
Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии
Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии - РИА Новости, 27.10.2021
Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии
Россия обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:57
2021-10-27T13:57
2021-10-27T14:19
экономика
россия
сша
китай
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_fe4652e1917afc802b3587957ad87a93.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня в электроэнергетическом балансе доля низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии составляет 86%, чуть больше половины приходится на газ, и чуть меньше - 41% - на атомные и возобновляемые источники энергии. То есть, потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере, на это должны быть сейчас направлены усилия и государства, и бизнеса, и науки", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.Он отметил, что у России есть и "весьма приличная производственная база", и здесь работают сильные коллективы исследований.Медведев сообщил, что на прошлой неделе он встречался на площадке Совбеза с представителями экспертного сообщества и обсуждал технологические возможности по применению водорода как энергоносителя."Оценили перспективы, которые создает так называемый глобальный энергопереход. Мнения, как обычно, разные", - отметил он.Медведев добавил, что мнения разнятся и по поводу того, как будет использован водород."Но совершенно очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития. У нас есть и научные разработки в этой сфере. Но самое главное, что движение вот все-таки в этом направлении в мире набирает обороты, и переход такого рода так или иначе будет идти. Вопрос скорее в том, как быстро", - сказал Медведев.Он отметил необходимость проанализировать все факторы, связанные с национальными интересами, и конъюнктуру на мировых рынках.Медведев напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетической системе, обеспечивает 10% мирового производства первичной энергии, занимая четвертое место в мире после США, Индии и Китая, при этом располагает генерацией с весьма низким "углеродным следом"."Имею ввиду тот состав, структуру источников энергии, которую Российская Федерация использует", - заметил он.
https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html
https://ria.ru/20211021/putin-1755684080.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755810334_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_8957b6dd006d09d805a4ae8a33db6af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, китай, дмитрий медведев
13:57 27.10.2021 (обновлено: 14:19 27.10.2021)
Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии
Медведев призвал направить усилия власти в сферу низкоуглеродных источников энергии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия
обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
"Сегодня в электроэнергетическом балансе доля низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии составляет 86%, чуть больше половины приходится на газ, и чуть меньше - 41% - на атомные и возобновляемые источники энергии. То есть, потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере, на это должны быть сейчас направлены усилия и государства, и бизнеса, и науки", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Он отметил, что у России есть и "весьма приличная производственная база", и здесь работают сильные коллективы исследований.
"Очевидно, что для нашей страны все равно углеводородные источники будут сохранять довольно серьезное значение", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Медведев сообщил, что на прошлой неделе он встречался на площадке Совбеза с представителями экспертного сообщества и обсуждал технологические возможности по применению водорода как энергоносителя.
"Оценили перспективы, которые создает так называемый глобальный энергопереход. Мнения, как обычно, разные", - отметил он.
Медведев добавил, что мнения разнятся и по поводу того, как будет использован водород.
"Но совершенно очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития. У нас есть и научные разработки в этой сфере. Но самое главное, что движение вот все-таки в этом направлении в мире набирает обороты, и переход такого рода так или иначе будет идти. Вопрос скорее в том, как быстро", - сказал Медведев.
Он отметил необходимость проанализировать все факторы, связанные с национальными интересами, и конъюнктуру на мировых рынках.
"Нужно определиться, какие направления могут быть поддержаны в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения в области энергетики. Здесь сделана уже определенная работа, но предстоит выделить приоритеты", - сказал он.
Медведев напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетической системе, обеспечивает 10% мирового производства первичной энергии, занимая четвертое место в мире после США
, Индии
и Китая
, при этом располагает генерацией с весьма низким "углеродным следом".
"Имею ввиду тот состав, структуру источников энергии, которую Российская Федерация использует", - заметил он.