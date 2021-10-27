https://ria.ru/20211027/energiya-1756483616.html

Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии

Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии - РИА Новости, 27.10.2021

Медведев призвал использовать потенциал низкоуглеродных источников энергии

Россия обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:57

2021-10-27T13:57

2021-10-27T14:19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия обладает потенциалом в области низкоуглеродных источников энергии, его надо использовать в полной мере, направив на это усилия властей, бизнеса и науки, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня в электроэнергетическом балансе доля низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии составляет 86%, чуть больше половины приходится на газ, и чуть меньше - 41% - на атомные и возобновляемые источники энергии. То есть, потенциал здесь высокий, его нужно использовать в полной мере, на это должны быть сейчас направлены усилия и государства, и бизнеса, и науки", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.Он отметил, что у России есть и "весьма приличная производственная база", и здесь работают сильные коллективы исследований.Медведев сообщил, что на прошлой неделе он встречался на площадке Совбеза с представителями экспертного сообщества и обсуждал технологические возможности по применению водорода как энергоносителя."Оценили перспективы, которые создает так называемый глобальный энергопереход. Мнения, как обычно, разные", - отметил он.Медведев добавил, что мнения разнятся и по поводу того, как будет использован водород."Но совершенно очевидно, что здесь есть очень серьезный потенциал технологического развития. У нас есть и научные разработки в этой сфере. Но самое главное, что движение вот все-таки в этом направлении в мире набирает обороты, и переход такого рода так или иначе будет идти. Вопрос скорее в том, как быстро", - сказал Медведев.Он отметил необходимость проанализировать все факторы, связанные с национальными интересами, и конъюнктуру на мировых рынках.Медведев напомнил, что Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетической системе, обеспечивает 10% мирового производства первичной энергии, занимая четвертое место в мире после США, Индии и Китая, при этом располагает генерацией с весьма низким "углеродным следом"."Имею ввиду тот состав, структуру источников энергии, которую Российская Федерация использует", - заметил он.

https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html

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экономика, россия, сша, китай, дмитрий медведев