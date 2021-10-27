https://ria.ru/20211027/elektroenergiya-1756597070.html
Украинские компании выкупили российскую электроэнергию
Украинские компании выкупили российскую электроэнергию - РИА Новости, 28.10.2021
Украинские компании выкупили российскую электроэнергию
Украинские компании выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре, данные аукциона опубликовал его организатор, компания... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-27T23:59
2021-10-27T23:59
2021-10-28T00:27
экономика
украина
укрэнерго
россия
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украинские компании выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре, данные аукциона опубликовал его организатор, компания "Укрэнерго".Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии — в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такие закупки, который ранее был продлен Национальной комиссией Украины до 31 октября.Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки (0,01 доллара, 71 российская копейка).Электроэнергию выкупили "ООО "Стимекс", ООО "Энергопоставщик", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "ОНК-Групп", ООО "Электротрейдинг Групп", ООО "Электро Партнерс", ООО "Де Трейдинг", ООО "Эру Трейдинг".Всего в аукционе приняли участие 10 компаний.Кроме того, украинская НАЭК "Энергоатом" выкупила 885 из 900 мегаватт доступной для импорта электроэнергии из Белоруссии. Еще 15 мегаватта выкупило ООО "Электро Комьюнити".Всего в нем приняли участие 16 компаний. Граничная цена за мегаватт составила 22,75 доллара.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.
https://ria.ru/20211027/navoz-1756412765.html
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экономика, украина, укрэнерго, россия
23:59 27.10.2021 (обновлено: 00:27 28.10.2021)
Украинские компании выкупили российскую электроэнергию
Восемь украинских компаний выкупили электроэнергию, предложенную РФ на ноябрь
КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Украинские компании выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре, данные аукциона опубликовал его организатор, компания "Укрэнерго".
Ранее "Укрэнерго
" объявила аукционы на импорт электроэнергии — в том числе из Белоруссии и России
в связи с истечением срока действия запрета на такие закупки, который ранее был продлен Национальной комиссией Украины
до 31 октября.
Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки (0,01 доллара, 71 российская копейка).
Электроэнергию выкупили "ООО "Стимекс", ООО "Энергопоставщик", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "ОНК-Групп", ООО "Электротрейдинг Групп", ООО "Электро Партнерс", ООО "Де Трейдинг", ООО "Эру Трейдинг".
Всего в аукционе приняли участие 10 компаний.
Кроме того, украинская НАЭК "Энергоатом" выкупила 885 из 900 мегаватт доступной для импорта электроэнергии из Белоруссии. Еще 15 мегаватта выкупило ООО "Электро Комьюнити".
Всего в нем приняли участие 16 компаний. Граничная цена за мегаватт составила 22,75 доллара.
На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.