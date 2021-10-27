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https://ria.ru/20211027/ekonomika-1756502384.html
В ВТО рассказали, что помогло России справиться с последствиями COVID-19
В ВТО рассказали, что помогло России справиться с последствиями COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В ВТО рассказали, что помогло России справиться с последствиями COVID-19
Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:10
2021-10-27T15:10
экономика
всемирная торговая организация (вто)
россия
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ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в докладе секретариата ВТО, подготовленном к обзору торговой политики РФ.ВТО в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях Органа по обзору торговой политики ВТО обсуждаются отчеты российской стороны и секретариата Всемирной торговой организации."В 2020 году экономика (России - ред.) сократилась на 3%, в значительной степени из-за последствий пандемии COVID-19 и связанных с этим сбоев на мировых рынках нефти, что привело к существенному росту безработицы. Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили Российской Федерации справиться с последствиями этих неблагоприятных потрясений", - говорится в докладе.Согласно документам обзора, в контексте пандемии коронавируса правительство приняло ряд мер для повышения прозрачности в отношении интеллектуальной собственности, связанной с COVID-19, и для упрощения процедур приобретения интеллектуальной собственности. Так, для ремдесивира (противовирусного препарата) применили механизм принудительного лицензирования, а Государственная дума приняла закон о выпуске лекарств без одобрения патентообладателя в экстренных случаях, отмечается в докладе.Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО. В рамках обзоров торговая и связанная с ней политика стран-членов ВТО изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Еще с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в пять лет, первый состоялся в 2016 году.
https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746808445.html
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экономика, всемирная торговая организация (вто), россия
15:10 27.10.2021
 
В ВТО рассказали, что помогло России справиться с последствиями COVID-19

ВТО назвала факторы, которые помогли России справиться с последствиями COVID-19

© AP Photo / Martial TrezziniЖенщина проходит возле здания ВТО в Женеве
Женщина проходит возле здания ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Martial Trezzini
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ЖЕНЕВА, 27 окт - РИА Новости. Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили России справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в докладе секретариата ВТО, подготовленном к обзору торговой политики РФ.
ВТО в среду начала рассмотрение второго обзора торговой политики России. На заседаниях Органа по обзору торговой политики ВТО обсуждаются отчеты российской стороны и секретариата Всемирной торговой организации.
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"В 2020 году экономика (России - ред.) сократилась на 3%, в значительной степени из-за последствий пандемии COVID-19 и связанных с этим сбоев на мировых рынках нефти, что привело к существенному росту безработицы. Политика макроэкономической стабилизации и накопленные резервы позволили Российской Федерации справиться с последствиями этих неблагоприятных потрясений", - говорится в докладе.
Согласно документам обзора, в контексте пандемии коронавируса правительство приняло ряд мер для повышения прозрачности в отношении интеллектуальной собственности, связанной с COVID-19, и для упрощения процедур приобретения интеллектуальной собственности. Так, для ремдесивира (противовирусного препарата) применили механизм принудительного лицензирования, а Государственная дума приняла закон о выпуске лекарств без одобрения патентообладателя в экстренных случаях, отмечается в докладе.
Обзоры торговой политики – мероприятия, предусмотренные соглашениями ВТО. В рамках обзоров торговая и связанная с ней политика стран-членов ВТО изучаются и оцениваются через определенные промежутки времени. Еще с помощью обзоров отслеживаются важные события, которые могут повлиять на мировую торговую систему. Россия проходит обзор своей торговой политики раз в пять лет, первый состоялся в 2016 году.
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ЭкономикаВсемирная торговая организация (ВТО)Россия
 
 
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