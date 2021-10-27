https://ria.ru/20211027/ekaterinburg-1756503253.html
В Екатеринбурге подростки избили майора полиции
В Екатеринбурге подростки избили майора полиции - РИА Новости, 27.10.2021
В Екатеринбурге подростки избили майора полиции
Трое подростков в Екатеринбурге избили майора полиции, когда он возвращался домой в гражданской одежде, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:13
2021-10-27T15:13
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Трое подростков в Екатеринбурге избили майора полиции, когда он возвращался домой в гражданской одежде, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Об избиении офицера в дежурную часть отдела полиции №13 заявила его супруга – инцидент, по ее словам, случился на улице Черняховского."По предварительным данным, майор возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали", - сказал Горелых.С места ЧП потерпевшего госпитализировали с серьезными повреждениями лица. Врачи сейчас оказывают ему помощь.Сыщикам удалось быстро вычислить хулиганов: "Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе"."В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных "гангстеров". Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СК", - отметил Горелых.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), криминал
В Екатеринбурге подростки избили майора полиции
Трое подростков в Екатеринбурге избили майора полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости.
Трое подростков в Екатеринбурге
избили майора полиции, когда он возвращался домой в гражданской одежде, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых
.
Об избиении офицера в дежурную часть отдела полиции №13 заявила его супруга – инцидент, по ее словам, случился на улице Черняховского.
"По предварительным данным, майор возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали", - сказал Горелых.
С места ЧП потерпевшего госпитализировали с серьезными повреждениями лица. Врачи сейчас оказывают ему помощь.
Сыщикам удалось быстро вычислить хулиганов: "Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе".
"В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных "гангстеров". Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СК
", - отметил Горелых.