https://ria.ru/20211027/donbass-1756556542.html

Пушилин рассказал о гражданах России, живущих в Старомарьевке

Пушилин рассказал о гражданах России, живущих в Старомарьевке - РИА Новости, 27.10.2021

Пушилин рассказал о гражданах России, живущих в Старомарьевке

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в населенном пункте Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе проживает РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:36

2021-10-27T18:36

2021-10-27T18:36

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украина

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в населенном пункте Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе проживает 37 граждан России. Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка в Тельмановском районе."И сейчас что мы видим? Абсолютно циничный захват военнослужащими Украины населенного пункта (Старомарьевка – ред.), терроризирование населения… Тридцать семь граждан России, большая часть которых голосовала на выборах в Государственную Думу, сейчас подвергаются тем действиям, которые запрещены Женевской конвенцией. Украина это нарушает", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

https://ria.ru/20211027/ukraina-1756503484.html

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия