https://ria.ru/20211027/donbass-1756535287.html

В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar

В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar - РИА Новости, 27.10.2021

В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar

Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины, ополченцы в ответ РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:23

2021-10-27T17:23

2021-10-27T17:23

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госдума рф

александр невский

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей картаполов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины, ополченцы в ответ "уже что-то придумали", заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - сказал Картаполов журналистам.Он также напомнил слова князя Александра Невского о том, что "не в силе Бог, а в правде"."А руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять минские соглашения", - добавил глава думского комитета.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен "с целью принуждения врага к прекращению огня", который велся из гаубиц Д-30. Ранее в украинских СМИ распространилось видео, запечатлевшее боевое применение украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar в Донбассе.

https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, госдума рф, александр невский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей картаполов, ситуация в днр и лнр