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В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar
В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar - РИА Новости, 27.10.2021
В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar
Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины, ополченцы в ответ РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:23
2021-10-27T17:23
в мире
украина
госдума рф
александр невский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей картаполов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины, ополченцы в ответ "уже что-то придумали", заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - сказал Картаполов журналистам.Он также напомнил слова князя Александра Невского о том, что "не в силе Бог, а в правде"."А руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять минские соглашения", - добавил глава думского комитета.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен "с целью принуждения врага к прекращению огня", который велся из гаубиц Д-30. Ранее в украинских СМИ распространилось видео, запечатлевшее боевое применение украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar в Донбассе.
https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, госдума рф, александр невский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей картаполов, ситуация в днр и лнр
17:23 27.10.2021
 
В Госдуме прокомментировали применение Киевом беспилотника Bayraktar

Депутат: применение Украиной нового беспилотника ведет к эскалации конфликта на Донбассе

© Генеральный штаб ВСУКадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
© Генеральный штаб ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Применение украинскими военными в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar ведет к дальнейшей эскалации конфликта внутри Украины, ополченцы в ответ "уже что-то придумали", заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"В настоящее время ДНР и ЛНР уже накоплен определенный опыт в борьбе с беспилотниками. По опыту боевых действий в других регионах мира есть соответствующие средства, способные существенно снизить либо свести на нет возможности этого аппарата. Уверен, что ополченцы что-то уже придумали", - сказал Картаполов журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с участниками заседания дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Он также напомнил слова князя Александра Невского о том, что "не в силе Бог, а в правде".
"А руководство Украины лишний раз подобными действиями демонстрирует свое нежелание выполнять минские соглашения", - добавил глава думского комитета.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar. В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен "с целью принуждения врага к прекращению огня", который велся из гаубиц Д-30. Ранее в украинских СМИ распространилось видео, запечатлевшее боевое применение украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar в Донбассе.
 
В миреУкраинаГосдума РФАлександр НевскийВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей КартаполовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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