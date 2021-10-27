13:05 27.10.2021 (обновлено: 18:54 27.10.2021)
В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией
В ДНР атаку беспилотников силовиков назвали целенаправленной террористической кампанией
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021
Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков на нефтебазу в Донецке "целенаправленной террористической кампанией".
Ранее он заявил, что украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса. Жертв и масштабных последствий удалось избежать.
"Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию, направленную против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики. Призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию - ред.) ОБСЕ зафиксировать факт применения ударного БПЛА и оперативно отразить его в отчетах", - приводит слова Никанорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.