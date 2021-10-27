https://ria.ru/20211027/donbass-1756469556.html

В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией

В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией - РИА Новости, 27.10.2021

В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:05

2021-10-27T13:05

2021-10-27T18:54

в мире

оон

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756559814_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_6b04d8a0a03816e1656ea9c0408e3fa3.jpg

ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков на нефтебазу в Донецке "целенаправленной террористической кампанией".Ранее он заявил, что украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса. Жертв и масштабных последствий удалось избежать."Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию, направленную против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики. Призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию - ред.) ОБСЕ зафиксировать факт применения ударного БПЛА и оперативно отразить его в отчетах", - приводит слова Никанорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211027/neftebaza-1756450431.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр