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В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией
В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией - РИА Новости, 27.10.2021
В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:05
2021-10-27T18:54
в мире
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков на нефтебазу в Донецке "целенаправленной террористической кампанией".Ранее он заявил, что украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса. Жертв и масштабных последствий удалось избежать."Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию, направленную против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики. Призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию - ред.) ОБСЕ зафиксировать факт применения ударного БПЛА и оперативно отразить его в отчетах", - приводит слова Никанорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211027/neftebaza-1756450431.html
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
13:05 27.10.2021 (обновлено: 18:54 27.10.2021)
 
В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией

В ДНР атаку беспилотников силовиков назвали целенаправленной террористической кампанией

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021
Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности в Донбассе Алексей Никаноров назвал атаку БПЛА украинских силовиков на нефтебазу в Донецке "целенаправленной террористической кампанией".
Ранее он заявил, что украинские силовики совершили атаку на нефтебазу в Донецке при помощи беспилотника, взрыва не произошло по причине отказа боеприпаса. Жертв и масштабных последствий удалось избежать.
"Расцениваем действия Украины как целенаправленную террористическую кампанию, направленную против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения республики. Призываем СММ (Специальную мониторинговую миссию - ред.) ОБСЕ зафиксировать факт применения ударного БПЛА и оперативно отразить его в отчетах", - приводит слова Никанорова пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Цистерны на нефтебазе в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
11:53
В ДНР заявили об атаке украинским беспилотником на нефтебазы в Донецке
 
В миреООНДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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