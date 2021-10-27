https://ria.ru/20211027/donbass-1756448381.html
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:45
2021-10-27T11:45
2021-10-27T11:45
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Попасная (под контролем Киева - ред.)... установили (украинские силовики - ред.) предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.По его словам, данная информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 26 октября. Представитель пресс-службы оборонного ведомства республики добавил, что в жилом районе Попасной украинские силовики разместили бронетранспортер БТР-60, чем нарушили дополнительные договоренности о перемирии.
https://ria.ru/20211027/donbass-1756444697.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ ставят спецзнаки, чтобы не пустить патрули ОБСЕ в места с техникой