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ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.10.2021
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:45
2021-10-27T11:45
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Попасная (под контролем Киева - ред.)... установили (украинские силовики - ред.) предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.По его словам, данная информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 26 октября. Представитель пресс-службы оборонного ведомства республики добавил, что в жилом районе Попасной украинские силовики разместили бронетранспортер БТР-60, чем нарушили дополнительные договоренности о перемирии.
https://ria.ru/20211027/donbass-1756444697.html
https://ria.ru/20211026/uregulirovanie-1756316004.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
11:45 27.10.2021
 
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ ставят спецзнаки, чтобы не пустить патрули ОБСЕ в места с техникой

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
11:29
Украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ, заявили в ЛНР
"С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Попасная (под контролем Киева - ред.)... установили (украинские силовики - ред.) предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции.
По его словам, данная информация подтверждается отчетом миссии ОБСЕ от 26 октября. Представитель пресс-службы оборонного ведомства республики добавил, что в жилом районе Попасной украинские силовики разместили бронетранспортер БТР-60, чем нарушили дополнительные договоренности о перемирии.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:45
В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию
 
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