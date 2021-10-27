Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/donbass-1756443890.html
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:28
2021-10-27T11:28
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_5bbc1da50af1de38249875621f1542a5.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.Как сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, "зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения"."В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_7206b693acfefc32e47614dc7a158ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:28 27.10.2021
 
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах и гибели одного военного за сутки в Донбассе

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.
Как сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, "зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения".
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 08:00
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
 
В миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
12:14Иммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлю
12:10Число занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда
12:10"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19
12:10Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска
12:09Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:09В "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"
12:08ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источник
12:05Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
Лента новостейМолния
Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масокИммунолог рассказал, можно ли распознать коронавирус по кашлюЧисло занятых превышает допандемический уровень, заявила замглавы Минтруда"Волонтеры Победы" усилят работу в регионах из-за ситуации с COVID-19Знамя Кенигсбергского полка передали в музей НовосибирскаМосквичам рассказали о погоде в выходныеВ "Роскосмосе" рассказали, когда к МКС запустят модуль "Причал"ФСБ проводит оперативные действия в администрации Керчи, сообщил источникСенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции