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Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:28
2021-10-27T11:28
2021-10-27T11:28
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.Как сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, "зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения"."В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах и гибели одного военного за сутки в Донбассе