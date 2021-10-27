https://ria.ru/20211027/donbass-1756443890.html

Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе

Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021

Украина сообщила о гибели военного из-за обстрелов позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:28

2021-10-27T11:28

2021-10-27T11:28

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.Как сообщается на странице в Facebook пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, "зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения"."В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр