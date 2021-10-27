https://ria.ru/20211027/derevo-1756500476.html

В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом

В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом - РИА Новости, 27.10.2021

В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом

Дерево в Подмосковье упало на коляску с младенцем – девочка скончалась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:09

2021-10-27T15:09

2021-10-27T15:09

происшествия

талдом

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дерево в Подмосковье упало на коляску с младенцем – девочка скончалась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, однако ранее о нем не сообщалось. В тот день в области сильный ветер повалил более 90 деревьев."По предварительной информации, 22 октября в Талдомском городском округе в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения. Впоследствии ребенок скончался в больнице", - говорится в релизе. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20211016/poezd-1754877298.html

талдом

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, талдом, московская область (подмосковье)