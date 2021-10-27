https://ria.ru/20211027/derevo-1756500476.html
В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом
В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом - РИА Новости, 27.10.2021
В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом
Дерево в Подмосковье упало на коляску с младенцем – девочка скончалась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:09
2021-10-27T15:09
2021-10-27T15:09
происшествия
талдом
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Дерево в Подмосковье упало на коляску с младенцем – девочка скончалась, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Инцидент произошел еще в минувшую пятницу, однако ранее о нем не сообщалось. В тот день в области сильный ветер повалил более 90 деревьев."По предварительной информации, 22 октября в Талдомском городском округе в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась девочка 2020 года рождения. Впоследствии ребенок скончался в больнице", - говорится в релизе. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20211016/poezd-1754877298.html
талдом
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, талдом, московская область (подмосковье)
В Подмосковье младенца в коляске убило упавшим деревом
В Подмосковье дерево упало на коляску с младенцем и убило его