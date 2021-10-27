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https://ria.ru/20211027/covid-19-1756534961.html
В центре Гамалеи рассказали о людях, хронически инфицированных COVID-19
В центре Гамалеи рассказали о людях, хронически инфицированных COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В центре Гамалеи рассказали о людях, хронически инфицированных COVID-19
Известны случаи хронического инфицирования COVID-19, некоторые люди становятся носителями на месяцы и годы, заявил руководитель лаборатории механизмов... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:21
2021-10-27T17:34
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир гущин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Известны случаи хронического инфицирования COVID-19, некоторые люди становятся носителями на месяцы и годы, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.Как пояснил эксперт, случаи хронического инфицирования встречаются, в том числе, у людей, которые принимают подавляющие иммунную систему препараты, имеют диагноз ВИЧ, либо перенесли трансплантацию органа."Вот в такой ситуации, на самом деле, может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время. На сегодняшний день известны случаи, когда люди становятся носителями на многие месяцы и даже годы. Есть случай, когда больше года человек является зараженным. В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.По словам Гущина, в Москве уже есть протоколы, которые позволяют добиваться выздоровления таких хронических больных.
https://ria.ru/20210929/postkovid-1752219949.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир гущин
17:21 27.10.2021 (обновлено: 17:34 27.10.2021)
 
В центре Гамалеи рассказали о людях, хронически инфицированных COVID-19

В центре Гамалеи рассказали о людях, больше года остающихся зараженными COVID-19

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Известны случаи хронического инфицирования COVID-19, некоторые люди становятся носителями на месяцы и годы, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
Как пояснил эксперт, случаи хронического инфицирования встречаются, в том числе, у людей, которые принимают подавляющие иммунную систему препараты, имеют диагноз ВИЧ, либо перенесли трансплантацию органа.
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"Вот в такой ситуации, на самом деле, может сложиться условие для того, чтобы вирус находился с человеком очень долгое время. На сегодняшний день известны случаи, когда люди становятся носителями на многие месяцы и даже годы. Есть случай, когда больше года человек является зараженным. В таком случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть такими хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некую возможность дополнительно, ускоренно эволюционировать", - сказал Гущин, отвечая на вопросы в ходе эфира, организованного обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
По словам Гущина, в Москве уже есть протоколы, которые позволяют добиваться выздоровления таких хронических больных.
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