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Международная организация труда рассказала о влиянии пандемии на занятость
Международная организация труда рассказала о влиянии пандемии на занятость - РИА Новости, 27.10.2021
Международная организация труда рассказала о влиянии пандемии на занятость
Последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось, говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда (МОТ) о влиянии... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:41
2021-10-27T15:41
экономика
международная организация труда
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 27 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось, говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда (МОТ) о влиянии COVID-19 на рынок труда.По данным МОТ, глобальное восстановление экономик от последствий пандемии застопорилось из-за значительных различий в борьбе с COVID-19 в развитых и развивающихся экономиках, а также из-за неравномерного распределения вакцин. Это угрожает глобальной экономике в целом.Согласно оценкам МОТ, потеря рабочего времени в 2021 году из-за пандемии будет значительно выше, чем предполагалось ранее. По прогнозам экспертов, в 2021 году количество отработанных часов в мире будет на 4,3% ниже допандемического уровня, что эквивалентно потере 125 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Ранее в июне МОТ прогнозировал потерю всего 100 миллионов рабочих мест с полной занятостью.В МОТ подчеркивают, что без конкретной финансовой и технической поддержки, большой разрыв в восстановлении занятости между развитыми и развивающимися странами сохранится.Как отмечается в документе, Европа и Центральная Азия пережили наименьшую потерю часов по сравнению с допандемическим уровнем (2,5%). За ними следуют Азия и Тихоокеанский регион - 4,6%. Тогда как в Африке, Северной и Южной Америке и арабских государствах снижение составило 5,6, 5,4 и 6,5% соответственно.Одной из причин неравного восстановление экономик в МОТ называют различия в предоставлении пакетов фискальных стимулов для компаний, а также неравенство в скорости вакцинации населения. Активная прививочная кампания оказала наибольший положительный эффект в странах с высоким уровнем дохода, менее значимый результат был зафиксирован в странах с уровнем дохода ниже среднего и почти нулевой в странах с низким уровнем дохода, где доступ населения к вакцинам затруднен.По оценкам МОТ, если устранить диспропорции в распределении вакцин, страны с низким уровнем дохода, при наличии достаточного количества вакцин от COVID-19, смогли бы в своем восстановлении всего за один квартал догнать более богатые экономики.
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экономика, международная организация труда, коронавирус covid-19
15:41 27.10.2021
 
Международная организация труда рассказала о влиянии пандемии на занятость

МОТ: последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось, говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда (МОТ) о влиянии COVID-19 на рынок труда.
По данным МОТ, глобальное восстановление экономик от последствий пандемии застопорилось из-за значительных различий в борьбе с COVID-19 в развитых и развивающихся экономиках, а также из-за неравномерного распределения вакцин. Это угрожает глобальной экономике в целом.
Согласно оценкам МОТ, потеря рабочего времени в 2021 году из-за пандемии будет значительно выше, чем предполагалось ранее. По прогнозам экспертов, в 2021 году количество отработанных часов в мире будет на 4,3% ниже допандемического уровня, что эквивалентно потере 125 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Ранее в июне МОТ прогнозировал потерю всего 100 миллионов рабочих мест с полной занятостью.
В МОТ подчеркивают, что без конкретной финансовой и технической поддержки, большой разрыв в восстановлении занятости между развитыми и развивающимися странами сохранится.
Как пандемия повлияла на российский рынок труда - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 10:17Знатоки
Как пандемия повлияла на российский рынок труда
Как отмечается в документе, Европа и Центральная Азия пережили наименьшую потерю часов по сравнению с допандемическим уровнем (2,5%). За ними следуют Азия и Тихоокеанский регион - 4,6%. Тогда как в Африке, Северной и Южной Америке и арабских государствах снижение составило 5,6, 5,4 и 6,5% соответственно.
Одной из причин неравного восстановление экономик в МОТ называют различия в предоставлении пакетов фискальных стимулов для компаний, а также неравенство в скорости вакцинации населения. Активная прививочная кампания оказала наибольший положительный эффект в странах с высоким уровнем дохода, менее значимый результат был зафиксирован в странах с уровнем дохода ниже среднего и почти нулевой в странах с низким уровнем дохода, где доступ населения к вакцинам затруднен.
По оценкам МОТ, если устранить диспропорции в распределении вакцин, страны с низким уровнем дохода, при наличии достаточного количества вакцин от COVID-19, смогли бы в своем восстановлении всего за один квартал догнать более богатые экономики.
 
ЭкономикаМеждународная организация трудаКоронавирус COVID-19
 
 
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