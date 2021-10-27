https://ria.ru/20211027/covid-1756442490.html

Пандемия коронавируса не прекратится по одной причине

Ученые выяснили, почему пандемия COVID-19 затянулась - РИА Новости, 27.10.2021

Пандемия коронавируса не прекратится по одной причине

Одна из главных причин затянувшейся пандемии коронавируса — различие во взглядах на соблюдение масочного режима, пишет The Guardian. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:23

2021-10-27T11:28

распространение коронавируса

сша

бразилия

уорикский университет

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ОКТ — РИА Новости. Одна из главных причин затянувшейся пандемии коронавируса — различие во взглядах на соблюдение масочного режима, пишет The Guardian.Автор публикации Эмине Санер подробно описала факторы, влияющие на ношение масок, в том числе обратила внимание на последние исследования в области бихевиоризма. В беседе с репортером профессор поведенческих наук Бизнес-школы при Уорикском университете Наттавуд Поудтхави напомнил, что люди сильно зависимы от мнения большинства, поэтому, если масочный режим не стал общественной нормой, то те, кто пользуется средствами индивидуальной защиты, рискуют быть стигматизированными.Вопрос ношения масок в общественных местах стал предметом исследования. Ученые хотели выяснить, есть ли взаимосвязь между решением людей соблюдать требование властей и личными качествами, например готовностью соглашаться на предлагаемые условия. Из результатов работы стало ясно, что соблюдение масочного режима никак не связано с личностным фактором, но сильно зависит от фактора общественного. Ношение маски или отказ от нее может служить маркером "свой-чужой"."Когда мы изучали, как люди играют в командные экономические игры — будь то решение поделить деньги или украсть их, — то не обнаружили, что те, кто обычно носят маски, были более склонными к сотрудничеству, чем участники, которые этого не делают. Один из выводов заключался в том, что это не имеет значения", — отметил Поудтхави. Вместо этого имело значение "племенное мышление": способ игры менялся в зависимости от того, с кем, по словам ведущих, приходилось играть испытуемому — с "антимасочником" или человеком, носящим маску. "Вот тут и принималось решение сотрудничать либо украсть деньги — люди просто хотят быть в племени", — заключил профессор.Поудтхави выразил уверенность, что именно на государстве лежит ответственность за формирование нормы в ношении масок в общественных местах. "Маски — только ограничение, не полноценный локдаун. Если все меры делить на условную "свободу" и "локдаун", неудивительно, что многие не поддерживают ограничительные меры. Проблема в том, что если мы не введем ограничения, то окажемся в той же ситуации, что год назад, когда игнорировали необходимость активных действий до последнего. И все настолько вышло из-под контроля, что пришлось вводить более жесткие ограничения, настоящие запреты", — подытожил он.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 244 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали свыше 4,9 миллиона человек. Наиболее сложна ситуация — в США, Индии и Бразилии.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Как отмечал глава российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html

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сша, бразилия, уорикский университет, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19