https://ria.ru/20211027/caravaggio-1756272436.html

В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо

В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо - РИА Новости, 27.10.2021

В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо

В Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века,... РИА Новости, 27.10.2021

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2021-10-27T11:10

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает The Guardian. Картина шириной около трех метров с изображениями Юпитера, Нептуна и Плутона была заказана итальянским кардиналом Франческо Дель Монте. Фреска стала украшением его алхимической лаборатории. Поместье находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето. По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.Тем не менее историк все же сказал, сколько стоит этот шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Профессор оценил фреску не менее чем в 310 миллионов евро. В здании также есть комнаты, расписанные еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино. В XVII веке он работал по заказу знатной семьи Людовизи, имевшей тесные связи с папством и купившей виллу у Дель Монте. Поместье вместе с шедеврами итальянских мастеров будет выставлено на торги 18 января с начальной ценой в 471 миллион евро. Однако поскольку участок находится под защитой Министерства культуры, государство будет иметь возможность приобрести эту недвижимость по стартовой цене. В издании отмечают, что тот кто-то все-таки купит этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на восстановление поместья. Продажа виллы Aurora состоится после длительного спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, умершего в 2018 году.

https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html

https://ria.ru/20210409/caravaggio-1727567449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рим, микеланджело меризи да караваджо, новости культуры, искусство, аукцион