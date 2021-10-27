https://ria.ru/20211027/caravaggio-1756272436.html
В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо
В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо - РИА Новости, 27.10.2021
В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо
В Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:10
2021-10-27T11:10
2021-10-27T11:11
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает The Guardian. Картина шириной около трех метров с изображениями Юпитера, Нептуна и Плутона была заказана итальянским кардиналом Франческо Дель Монте. Фреска стала украшением его алхимической лаборатории. Поместье находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето. По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.Тем не менее историк все же сказал, сколько стоит этот шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Профессор оценил фреску не менее чем в 310 миллионов евро. В здании также есть комнаты, расписанные еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино. В XVII веке он работал по заказу знатной семьи Людовизи, имевшей тесные связи с папством и купившей виллу у Дель Монте. Поместье вместе с шедеврами итальянских мастеров будет выставлено на торги 18 января с начальной ценой в 471 миллион евро. Однако поскольку участок находится под защитой Министерства культуры, государство будет иметь возможность приобрести эту недвижимость по стартовой цене. В издании отмечают, что тот кто-то все-таки купит этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на восстановление поместья. Продажа виллы Aurora состоится после длительного спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, умершего в 2018 году.
https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html
https://ria.ru/20210409/caravaggio-1727567449.html
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рим, микеланджело меризи да караваджо, новости культуры, искусство, аукцион
11:10 27.10.2021 (обновлено: 11:11 27.10.2021)
В Риме продают виллу с единственной в мире фреской Караваджо
В Риме выставили на аукцион виллу с единственной в мире фреской Караваджо
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
В Риме выставили на продажу знаменитую виллу Aurora с единственной в мире потолочной фреской, написанной итальянским художником Караваджо в конце XVI века, сообщает
The Guardian.
Картина шириной около трех метров с изображениями Юпитера, Нептуна и Плутона была заказана итальянским кардиналом Франческо Дель Монте. Фреска стала украшением его алхимической лаборатории.
Поместье находится недалеко от одной из центральных улиц Рима — Виа Витторио-Венето.
"Дель Монте купил себе здесь собственность, которую реструктурировал, прежде чем поручил Караваджо создать фреску в своей лаборатории. Хотя это помещение было всего лишь очень маленькой комнатой", — сказал Алессандро Зуккари, профессор истории в Римском университете "Сапиенца". Он же курировал оценку фрески.
По словам специалиста, "это выдающаяся работа" и единственная в своем роде. Поэтому ее трудно было оценить. "Нам не с чем было сравнивать", — пояснил Зуккари.
Тем не менее историк все же сказал, сколько стоит этот шедевр, созданный одним из крупнейших мастеров барокко, когда ему было около 20 лет. Профессор оценил фреску не менее чем в 310 миллионов евро.
В здании также есть комнаты, расписанные еще одним известным художником эпохи барокко — Гверчино. В XVII веке он работал по заказу знатной семьи Людовизи, имевшей тесные связи с папством и купившей виллу у Дель Монте.
Поместье вместе с шедеврами итальянских мастеров будет выставлено на торги 18 января с начальной ценой в 471 миллион евро. Однако поскольку участок находится под защитой Министерства культуры, государство будет иметь возможность приобрести эту недвижимость по стартовой цене.
"Государство должно иметь право купить эту виллу. Проблема будет состоять в том, сможет ли оно заплатить такую высокую цену", – сказал Зуккари.
В издании отмечают, что тот кто-то все-таки купит этот лот, должен будет вложить еще 11 миллионов евро на восстановление поместья.
Продажа виллы Aurora состоится после длительного спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца — Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи, умершего в 2018 году.