https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html

Власти Омской области одобрили профицитный бюджет региона на 2022 год

Власти Омской области одобрили профицитный бюджет региона на 2022 год - РИА Новости, 27.10.2021

Власти Омской области одобрили профицитный бюджет региона на 2022 год

Региональное правительство одобрило проект бюджета Омской области на 2022 год и два предстоящих года, областная казна сформирована с превышением доходов над... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:45

2021-10-27T19:45

2021-10-27T19:48

омская область

экономика

омская область

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ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Региональное правительство одобрило проект бюджета Омской области на 2022 год и два предстоящих года, областная казна сформирована с превышением доходов над расходами, отмечают в правительстве.На заседании регионального правительства 27 октября рассмотрен проект закона Омской области об областном бюджете на 2022 год и последующие два года. Доходы областного бюджета на следующий год составят 111 миллиардов рублей, расходы - 104,5 миллиарда рублей, профицит бюджета составляет пока 6,5 миллиарда рублей, отмечают в областном правительстве.Как сообщил министр финансов Омской области Вадим Чеченко, сейчас сформирован базовый бюджет, параметры которого, в том числе и профицит, ещё будут корректироваться уже в феврале 2022 года в ходе внесения первых изменений. По словам министра, основной составляющей бюджета остаются налоговые и неналоговые доходы, на 2022 год они вырастут на 1,4% и составят 77,6 миллиарда рублей."Мы рассчитываем и на улучшение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, и на дополнительную нецелевую поддержку, и на то, что завершим текущий год с меньшим объемом госдолга, который сейчас запланирован. Это даст нам возможность в феврале сократить профицит бюджета и дофинансировать ряд статей", - приводит пресс-служба облправительства слова Вадима Чеченко.Министр финансов пояснил, что ожидается увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций на 5% по сравнению с этим годом, на 4,4% вырастут поступления по НДФЛ, по налогу, с "упрощёнки" - на 8,9% и имущественным налогам - на 2,1%. Неналоговые доходы в региональном минфине прогнозируют на уровне текущего года, в размере 1,2 миллиарда рублей.На ключевую задачу для региона - национальные проекты в 2022 году предусмотрели 14,9 миллиарда рублей, из которых 4,6 миллиарда из областного бюджета. Финансирование нацпроектов планируют увеличить во втором чтении федерального бюджета, отметил Вадим Чеченко.

https://ria.ru/20211014/ipoteka-1754497945.html

https://ria.ru/20211022/predprinimatelstvo-1755815511.html

омская область

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экономика, омская область