https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756522532.html

Правительство открыто к диалогу с Госдумой по бюджету, заявил Мишустин

Правительство открыто к диалогу с Госдумой по бюджету, заявил Мишустин - РИА Новости, 27.10.2021

Правительство открыто к диалогу с Госдумой по бюджету, заявил Мишустин

Проект бюджета России на 2022 и 2023-2024 годы детально проработан, правительство рассчитывает, что первое чтение документа в Госдуме пройдет конструктивно,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:28

2021-10-27T16:28

2021-10-27T16:42

политика

госдума рф

россия

вячеслав володин

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проект бюджета России на 2022 и 2023-2024 годы детально проработан, правительство рассчитывает, что первое чтение документа в Госдуме пройдет конструктивно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством парламента в среду."Проект главного финансового документа страны был проработан детально в профильных комитетах Госдумы с участием представителей ведомств федеральных органов исполнительной власти и министерств… Знаю, что вы завтра планируете обсудить трехлетний бюджет на пленарном заседании Государственной думы. Мы рассчитываем, что первое чтение пройдет так же конструктивно, как и было ранее", - обратился Мишустин к председателю Госдумы Вячеславу Володину.В правительстве готовы выслушать все вопросы, которые есть у депутатского корпуса, добавил премьер-министр. "Мы готовы к открытому диалогу со всеми депутатами, чтобы в результате этой работы был принят сбалансированный государственный бюджет, который станет основой для успешного развития страны на ближайшие три года", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211027/volodin-1756522441.html

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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, правительство рф, михаил мишустин