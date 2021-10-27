https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756487592.html
Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги
Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги - РИА Новости, 27.10.2021
Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги
Депутаты Архангельской области внесли изменения в областной бюджет на текущий год, дополнительные средства пойдут на медицину, образование и ремонт дорог,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:16
2021-10-27T14:16
2021-10-27T14:16
архангельская область
устьянский район
северодвинск
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельской области внесли изменения в областной бюджет на текущий год, дополнительные средства пойдут на медицину, образование и ремонт дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законодатели внесли изменения и дополнения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В итоге доходная часть областного бюджета увеличена на 7,4 миллиарда рублей, и областной бюджет на текущий год составит 108,4 миллиарда рублей. Расходы региона увеличатся на 4,6миллиарда рублей и составят 116,5 миллиарда рублей, уточняет пресс-служба.Как отметила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, увеличить доходыбюджета удалось за счет роста налоговых и неналоговых доходов. В частности, за счет налогов на прибыль организации казна получила дополнительно 5 миллиардов 308 миллионов рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет поступило еще 172 миллиона рублей. Налог на добычу полезных ископаемых принес свыше 583 миллионов рублей.За счет трансферта из федерального бюджета финансовое обеспечение дорожной деятельности увеличилось сразу на один миллиард рублей. Из них 300 миллионов рублей запланированы на работы по трассе Архангельск - Онега. Для ремонта дорог в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Приморском и Устьянском районах выделено 482 миллиона рублей.Более 112 миллионов рублей в виде субсидий муниципалитетам направят на выплаты льгот педагогам на селе. Еще 73 миллиона пойдет на компенсацию родительской платы в детских садах. Городу Коряжме выделено 14 миллионов рублей для капитального ремонта школы № 4.Областная пожарная служба получит 5,8 миллиона рублей на оснащение подразделений аварийно-спасательных служб, а на обеспечение деятельности добровольных пожарных выделено 1,3 миллиона рублей. Серьезный объем средств направлен на субсидии организациям воздушного транспорта – более 98 миллионов рублей, еще 74 миллиона рублей составят субсидии на железнодорожные пассажирские перевозки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210922/mnogodetnye-1751289933.html
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устьянский район, северодвинск, архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости.
Депутаты Архангельской области
внесли изменения в областной бюджет на текущий год, дополнительные средства пойдут на медицину, образование и ремонт дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законодатели внесли изменения и дополнения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В итоге доходная часть областного бюджета увеличена на 7,4 миллиарда рублей, и областной бюджет на текущий год составит 108,4 миллиарда рублей. Расходы региона увеличатся на 4,6миллиарда рублей и составят 116,5 миллиарда рублей, уточняет пресс-служба.
Как отметила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, увеличить доходыбюджета удалось за счет роста налоговых и неналоговых доходов. В частности, за счет налогов на прибыль организации казна получила дополнительно 5 миллиардов 308 миллионов рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет поступило еще 172 миллиона рублей. Налог на добычу полезных ископаемых принес свыше 583 миллионов рублей.
"Основная часть поступлений – это собственные налоговые доходы. При этом мы 2,8 миллиарда рублей направили на погашение дефицита бюджета. Почти полтора миллиарда выделили на госрегулирование тарифов. Более 500 миллионов – на финансирование медицинских учреждений, на льготное лекарственное обеспечение – 150 миллионов рублей. Дополнительные средства пойдут на школы, ФАПы и другие объекты социальной сферы", - приводит пресс-служба слова председателя комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергея Моисеева.
За счет трансферта из федерального бюджета финансовое обеспечение дорожной деятельности увеличилось сразу на один миллиард рублей. Из них 300 миллионов рублей запланированы на работы по трассе Архангельск
- Онега
. Для ремонта дорог в Архангельске, Северодвинске
, Новодвинске
, Приморском и Устьянском районах
выделено 482 миллиона рублей.
Более 112 миллионов рублей в виде субсидий муниципалитетам направят на выплаты льгот педагогам на селе. Еще 73 миллиона пойдет на компенсацию родительской платы в детских садах. Городу Коряжме
выделено 14 миллионов рублей для капитального ремонта школы № 4.
Областная пожарная служба получит 5,8 миллиона рублей на оснащение подразделений аварийно-спасательных служб, а на обеспечение деятельности добровольных пожарных выделено 1,3 миллиона рублей. Серьезный объем средств направлен на субсидии организациям воздушного транспорта – более 98 миллионов рублей, еще 74 миллиона рублей составят субсидии на железнодорожные пассажирские перевозки, добавили в пресс-службе.