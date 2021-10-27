https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756487592.html

Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги

Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги - РИА Новости, 27.10.2021

Более 4 млрд рублей направит Поморье на медицину, образование и дороги

Депутаты Архангельской области внесли изменения в областной бюджет на текущий год, дополнительные средства пойдут на медицину, образование и ремонт дорог,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:16

2021-10-27T14:16

2021-10-27T14:16

архангельская область

устьянский район

северодвинск

архангельск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_e8938d0fa90548c8c1ba8375f725db88.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельской области внесли изменения в областной бюджет на текущий год, дополнительные средства пойдут на медицину, образование и ремонт дорог, сообщает пресс-служба регионального парламента.Законодатели внесли изменения и дополнения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В итоге доходная часть областного бюджета увеличена на 7,4 миллиарда рублей, и областной бюджет на текущий год составит 108,4 миллиарда рублей. Расходы региона увеличатся на 4,6миллиарда рублей и составят 116,5 миллиарда рублей, уточняет пресс-служба.Как отметила председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, увеличить доходыбюджета удалось за счет роста налоговых и неналоговых доходов. В частности, за счет налогов на прибыль организации казна получила дополнительно 5 миллиардов 308 миллионов рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет поступило еще 172 миллиона рублей. Налог на добычу полезных ископаемых принес свыше 583 миллионов рублей.За счет трансферта из федерального бюджета финансовое обеспечение дорожной деятельности увеличилось сразу на один миллиард рублей. Из них 300 миллионов рублей запланированы на работы по трассе Архангельск - Онега. Для ремонта дорог в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Приморском и Устьянском районах выделено 482 миллиона рублей.Более 112 миллионов рублей в виде субсидий муниципалитетам направят на выплаты льгот педагогам на селе. Еще 73 миллиона пойдет на компенсацию родительской платы в детских садах. Городу Коряжме выделено 14 миллионов рублей для капитального ремонта школы № 4.Областная пожарная служба получит 5,8 миллиона рублей на оснащение подразделений аварийно-спасательных служб, а на обеспечение деятельности добровольных пожарных выделено 1,3 миллиона рублей. Серьезный объем средств направлен на субсидии организациям воздушного транспорта – более 98 миллионов рублей, еще 74 миллиона рублей составят субсидии на железнодорожные пассажирские перевозки, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210922/mnogodetnye-1751289933.html

устьянский район

северодвинск

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

устьянский район, северодвинск, архангельск