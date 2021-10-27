https://ria.ru/20211027/buzova-1756484113.html

Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре

Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре - РИА Новости, 27.10.2021

Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре

Ольга Бузова продолжит участие в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ имени Горького. Ближайший показ запланирован 2 ноября, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:21

2021-10-27T14:21

2021-10-27T14:21

шоубиз

ольга бузова

эдуард бояков

театр

знаменитости

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ольга Бузова продолжит участие в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ имени Горького. Ближайший показ запланирован 2 ноября, сообщается на сайте театра.Еще в августе стало известно о продлении контракта с артисткой. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона объявил, что доволен ее работой.Появление на театральной сцене артистки стало резонансным – свое мнение поспешили выразить многие знаменитости. Кто-то был категорически против такого решения, кто-то, наоборот, поддержал Бузову.При этом сольный концерт, приуроченный к выходу третьего альбома, певице пришлось перенести из-за локдауна.

https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html

https://ria.ru/20210810/buzova-1745165194.html

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ольга бузова, эдуард бояков, театр, знаменитости