Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211027/buzova-1756484113.html
Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре
Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре - РИА Новости, 27.10.2021
Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре
Ольга Бузова продолжит участие в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ имени Горького. Ближайший показ запланирован 2 ноября, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:21
2021-10-27T14:21
шоубиз
ольга бузова
эдуард бояков
театр
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737101625_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da4f18a18caa32a5cc607f2bfe6960ad.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ольга Бузова продолжит участие в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ имени Горького. Ближайший показ запланирован 2 ноября, сообщается на сайте театра.Еще в августе стало известно о продлении контракта с артисткой. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона объявил, что доволен ее работой.Появление на театральной сцене артистки стало резонансным – свое мнение поспешили выразить многие знаменитости. Кто-то был категорически против такого решения, кто-то, наоборот, поддержал Бузову.При этом сольный концерт, приуроченный к выходу третьего альбома, певице пришлось перенести из-за локдауна.
https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html
https://ria.ru/20210810/buzova-1745165194.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737101625_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_8c069d6dfc9f14f8689b183559304086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга бузова, эдуард бояков, театр, знаменитости
14:21 27.10.2021
 
Бузова выйдет на сцену МХАТ Горького в спектакле "Чудесный грузин" в ноябре

Бузова вернется на театральную сцену в спектакле "Чудесный грузин" МХАТ Горького 2 ноября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ольга Бузова продолжит участие в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ имени Горького. Ближайший показ запланирован 2 ноября, сообщается на сайте театра.
Еще в августе стало известно о продлении контракта с артисткой. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы перед началом сезона объявил, что доволен ее работой.

"Бузова, конечно, будет играть в наших спектаклях. Мы не собираемся отказываться от этого назначения. Я, как руководитель театра, доволен этой работой. Это остается на совести зрителей, что они видят в этом спектакле", – заявлял Бояков.

Появление на театральной сцене артистки стало резонансным – свое мнение поспешили выразить многие знаменитости. Кто-то был категорически против такого решения, кто-то, наоборот, поддержал Бузову.
Актер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры. - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 13:38Шоубиз
"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра
При этом сольный концерт, приуроченный к выходу третьего альбома, певице пришлось перенести из-за локдауна.
Актриса,певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:26Шоубиз
Бузова ответила на критику Безрукова в своей адрес
 
ШоубизОльга БузоваЭдуард БояковТеатрЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
02:02На Тайване подтвердили присутствие американских военных
02:00В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегомНа Тайване подтвердили присутствие американских военных В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике