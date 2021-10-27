https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html

Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища

Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища - РИА Новости, 27.10.2021

Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища

Музей на парижской набережной Бранли, носящий имя Жака Ширака, прощается с частью артефактов из своей коллекции. На открывающейся выставке представлены... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:37

2021-10-27T06:37

2021-10-27T06:37

культура

париж

бенин

музеи

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Париж, 27 окт – РИА Новости, Елена Караева. Музей на парижской набережной Бранли, носящий имя Жака Ширака, прощается с частью артефактов из своей коллекции. На открывающейся выставке представлены экспонаты, которые Франция возвращает Бенину.Елисейский дворец принял решение удовлетворить в итоге ходатайство государства Бенин и вернуть, пусть и частично, принадлежавшие этой стране предметы искусства.Бенин стал жертвой колониальной войны, которую начала Франция потому, что Бенин (а тогда королевство Дагомея) имел выход к океану и развитую (для XVIII века) систему портов. Королевство Дагомея стало для французских купцов центром работорговли.Продажа живого товара приносила деньги, но не меньше приносил и грабеж – сегодня парижские искусствоведы считают, что из Дагомеи/Бенина французы вывезли не менее 80 процентов существовавших тогда предметов африканского искусства.Всего, как подсчитали хранители, в запасниках и постоянной экспозиции музея Бранли находятся 90 тысяч артефактов, бесценных для самих бенинцев и для всей африканской цивилизации, включая в том числе реликвии и знаки монархической власти, принадлежавшие королевской семье, правившей Дагомеей. Их-то Париж и возвращает.Битва Бенина с Францией, чтобы вернуть сокровища, длилась несколько десятилетий. И власти африканской страны постоянно получали отказы. Последний датируется мартом 2017-го года – Париж официально сообщил, что вопрос реституции закрыт.Через три года, когда в Елисейском дворце был уже Макрон, власти заказали новый доклад.И вот на основании имевшихся в нем выводов Франция решила, пусть и не слишком охотно, начать возвращать награбленное.Сам документ указывает на любопытное обстоятельство: авторы полагают, что знание бенинской молодежью своих корней – а это, в свою очередь, возможно главным образом с помощью изучения артефактов – заставит юных бенинцев иначе относиться к истории страны, в которой родились.Как писала французская пресса в момент, когда Национальное собрание обсуждало закон, согласно которому Бенину вернут небольшую часть своих реликвий, "такой шаг заставит и нас самих вглядеться в собственное колониальное прошлое, чтобы дать ему в том числе и моральную оценку".Так или иначе, но этот шаг Парижа создает для ЕС и для Европы нужный прецедент – когда нравственный императив в итоге одерживает верх над мелкими политическими играми.Выставка в Париже закроется 31-го октября, ее экспонаты будут упакованы, и спецрейсом вернутся на родину.

https://ria.ru/20210326/bronza-1602821551.html

https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, бенин, музеи, выставки, новости культуры