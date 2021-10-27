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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211027/branli-1756370511.html
Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища
Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища - РИА Новости, 27.10.2021
Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища
Музей на парижской набережной Бранли, носящий имя Жака Ширака, прощается с частью артефактов из своей коллекции. На открывающейся выставке представлены... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:37
2021-10-27T06:37
культура
париж
бенин
музеи
выставки
новости культуры
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Париж, 27 окт – РИА Новости, Елена Караева. Музей на парижской набережной Бранли, носящий имя Жака Ширака, прощается с частью артефактов из своей коллекции. На открывающейся выставке представлены экспонаты, которые Франция возвращает Бенину.Елисейский дворец принял решение удовлетворить в итоге ходатайство государства Бенин и вернуть, пусть и частично, принадлежавшие этой стране предметы искусства.Бенин стал жертвой колониальной войны, которую начала Франция потому, что Бенин (а тогда королевство Дагомея) имел выход к океану и развитую (для XVIII века) систему портов. Королевство Дагомея стало для французских купцов центром работорговли.Продажа живого товара приносила деньги, но не меньше приносил и грабеж – сегодня парижские искусствоведы считают, что из Дагомеи/Бенина французы вывезли не менее 80 процентов существовавших тогда предметов африканского искусства.Всего, как подсчитали хранители, в запасниках и постоянной экспозиции музея Бранли находятся 90 тысяч артефактов, бесценных для самих бенинцев и для всей африканской цивилизации, включая в том числе реликвии и знаки монархической власти, принадлежавшие королевской семье, правившей Дагомеей. Их-то Париж и возвращает.Битва Бенина с Францией, чтобы вернуть сокровища, длилась несколько десятилетий. И власти африканской страны постоянно получали отказы. Последний датируется мартом 2017-го года – Париж официально сообщил, что вопрос реституции закрыт.Через три года, когда в Елисейском дворце был уже Макрон, власти заказали новый доклад.И вот на основании имевшихся в нем выводов Франция решила, пусть и не слишком охотно, начать возвращать награбленное.Сам документ указывает на любопытное обстоятельство: авторы полагают, что знание бенинской молодежью своих корней – а это, в свою очередь, возможно главным образом с помощью изучения артефактов – заставит юных бенинцев иначе относиться к истории страны, в которой родились.Как писала французская пресса в момент, когда Национальное собрание обсуждало закон, согласно которому Бенину вернут небольшую часть своих реликвий, "такой шаг заставит и нас самих вглядеться в собственное колониальное прошлое, чтобы дать ему в том числе и моральную оценку".Так или иначе, но этот шаг Парижа создает для ЕС и для Европы нужный прецедент – когда нравственный императив в итоге одерживает верх над мелкими политическими играми.Выставка в Париже закроется 31-го октября, ее экспонаты будут упакованы, и спецрейсом вернутся на родину.
https://ria.ru/20210326/bronza-1602821551.html
https://ria.ru/20211002/skulptura-1752669151.html
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париж, бенин, музеи, выставки, новости культуры
06:37 27.10.2021
 
Франция возвращает Бенину награбленные в стране сокровища

В Париже открылась выставка предметов, которые Франция вернет Бенину

© AP Photo / Michel EulerДеревянные статуи королевства Дагомея в музее на набережной Бранли в Париже, Франция.
Деревянные статуи королевства Дагомея в музее на набережной Бранли в Париже, Франция. - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Michel Euler
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Париж, 27 окт – РИА Новости, Елена Караева. Музей на парижской набережной Бранли, носящий имя Жака Ширака, прощается с частью артефактов из своей коллекции. На открывающейся выставке представлены экспонаты, которые Франция возвращает Бенину.
Елисейский дворец принял решение удовлетворить в итоге ходатайство государства Бенин и вернуть, пусть и частично, принадлежавшие этой стране предметы искусства.
© AP Photo / Michel EulerДвери из дворца короля Глеле в музее на набережной Бранли в Париже.
Двери из дворца короля Глеле в музее на набережной Бранли в Париже. 25 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Michel Euler
Двери из дворца короля Глеле в музее на набережной Бранли в Париже.
Бенин стал жертвой колониальной войны, которую начала Франция потому, что Бенин (а тогда королевство Дагомея) имел выход к океану и развитую (для XVIII века) систему портов. Королевство Дагомея стало для французских купцов центром работорговли.
Продажа живого товара приносила деньги, но не меньше приносил и грабеж – сегодня парижские искусствоведы считают, что из Дагомеи/Бенина французы вывезли не менее 80 процентов существовавших тогда предметов африканского искусства.
© AP Photo / Michel EulerТрон короля Гезо XIX века (слева) и трон короля Глеле из Бенина в музее имени Жака Ширака на набережной Бранли в Париже.
Трон короля Гезо XIX века (слева) и трон короля Глеле из Бенина в музее имени Жака Ширака на набережной Бранли в Париже. 25 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Michel Euler
Трон короля Гезо XIX века (слева) и трон короля Глеле из Бенина в музее имени Жака Ширака на набережной Бранли в Париже.
Всего, как подсчитали хранители, в запасниках и постоянной экспозиции музея Бранли находятся 90 тысяч артефактов, бесценных для самих бенинцев и для всей африканской цивилизации, включая в том числе реликвии и знаки монархической власти, принадлежавшие королевской семье, правившей Дагомеей. Их-то Париж и возвращает.
Битва Бенина с Францией, чтобы вернуть сокровища, длилась несколько десятилетий. И власти африканской страны постоянно получали отказы. Последний датируется мартом 2017-го года – Париж официально сообщил, что вопрос реституции закрыт.
Через три года, когда в Елисейском дворце был уже Макрон, власти заказали новый доклад.
И вот на основании имевшихся в нем выводов Франция решила, пусть и не слишком охотно, начать возвращать награбленное.
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Сам документ указывает на любопытное обстоятельство: авторы полагают, что знание бенинской молодежью своих корней – а это, в свою очередь, возможно главным образом с помощью изучения артефактов – заставит юных бенинцев иначе относиться к истории страны, в которой родились.
Как писала французская пресса в момент, когда Национальное собрание обсуждало закон, согласно которому Бенину вернут небольшую часть своих реликвий, "такой шаг заставит и нас самих вглядеться в собственное колониальное прошлое, чтобы дать ему в том числе и моральную оценку".
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Так или иначе, но этот шаг Парижа создает для ЕС и для Европы нужный прецедент – когда нравственный императив в итоге одерживает верх над мелкими политическими играми.
Выставка в Париже закроется 31-го октября, ее экспонаты будут упакованы, и спецрейсом вернутся на родину.
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