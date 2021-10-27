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Тверская область
https://ria.ru/20211027/bolnitsy-1756435808.html
В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ
В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 27.10.2021
В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ
Из резервного фонда правительства Тверской области выделены 25,7 миллиона рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:03
2021-10-27T11:03
тверская область
тверь
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 27 окт. – РИА Новости. Из резервного фонда правительства Тверской области выделены 25,7 миллиона рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Они будут направлены в городские клинические больницы №1 и №7, областной лечебно-клинический реабилитационный центр."Очень важно, что в больницы региона закупается современное оборудование для оказания качественной медицинской помощи жителям области. Кроме того, это хорошая возможность для профессионального роста наших специалистов, которые будут работать на этом оборудовании", – отметил на заседании бюджетной комиссии региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.Ранее специализированное оборудование было закуплено для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой центральных районных больниц, а также для городской больницы № 7 Твери, куда поступили диагностические комплексы УЗИ. В областную клиническую больницу были приобретены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. Для Областной клинической больницы закуплен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, а в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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тверь, игорь руденя, коронавирус в россии
11:03 27.10.2021
 

В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ
В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 27 окт. – РИА Новости. Из резервного фонда правительства Тверской области выделены 25,7 миллиона рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Они будут направлены в городские клинические больницы №1 и №7, областной лечебно-клинический реабилитационный центр.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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"Очень важно, что в больницы региона закупается современное оборудование для оказания качественной медицинской помощи жителям области. Кроме того, это хорошая возможность для профессионального роста наших специалистов, которые будут работать на этом оборудовании", – отметил на заседании бюджетной комиссии региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Ранее специализированное оборудование было закуплено для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой центральных районных больниц, а также для городской больницы № 7 Твери, куда поступили диагностические комплексы УЗИ. В областную клиническую больницу были приобретены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. Для Областной клинической больницы закуплен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, а в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
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