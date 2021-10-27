https://ria.ru/20211027/bolnitsy-1756435808.html

В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ

В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ - РИА Новости, 27.10.2021

В больницы Тверской области направят еще 17 аппаратов ИВЛ

Из резервного фонда правительства Тверской области выделены 25,7 миллиона рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:03

2021-10-27T11:03

2021-10-27T11:03

тверская область

тверь

игорь руденя

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756436141_0:138:1300:869_1920x0_80_0_0_a3e8027f3e4dfd0bb97259dcdcac5eff.jpg

ТВЕРЬ, 27 окт. – РИА Новости. Из резервного фонда правительства Тверской области выделены 25,7 миллиона рублей на закупку 17 аппаратов ИВЛ, сообщает пресс-служба регионального правительства.Они будут направлены в городские клинические больницы №1 и №7, областной лечебно-клинический реабилитационный центр."Очень важно, что в больницы региона закупается современное оборудование для оказания качественной медицинской помощи жителям области. Кроме того, это хорошая возможность для профессионального роста наших специалистов, которые будут работать на этом оборудовании", – отметил на заседании бюджетной комиссии региона губернатор Тверской области Игорь Руденя.Ранее специализированное оборудование было закуплено для Ржевской, Бежецкой, Нелидовской и Вышневолоцкой центральных районных больниц, а также для городской больницы № 7 Твери, куда поступили диагностические комплексы УЗИ. В областную клиническую больницу были приобретены системы ультразвуковой визуализации экспертного класса. Для Областной клинической больницы закуплен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, а в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ и роддом №2 Твери поступили прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, игорь руденя, коронавирус в россии