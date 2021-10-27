18:30 27.10.2021 (обновлено: 19:21 27.10.2021)
В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента
Суд в Белоруссии приговорил мужчину к пяти годам за оскорбление президента Лукашенко
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за разжигание социальной вражды и оскорбление представителей власти, включая президента, сообщается на сайте генеральной прокуратуры.
"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала (обвиняемого – ред.) виновным в совершении преступлений… Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47-летнему мужчине, ранее судимому и неработающему, были вменены в вину размещение в интернете деструктивных комментариев, направленных на разжигание социальной вражды, публичное оскорбление и клевета в отношении главы государства, публичные оскорбления представителей власти. Кроме того, его обвинили в надругательстве над государственными символами.
По данным генпрокуратуры, в августе прошлого года в соцсетях он разместил графические файлы с призывами к насилию в отношении представителей правоохранительного блока и госорганов, а в сентябре - изображение герба республики на фоне свастики, которая отнесена к экстремистским материалам. В октябре и ноябре 2020 года обвиняемый подготовил общедоступные в интернете публикации с клеветой и оскорблениями в адрес главы государства, разместил фотоизображение начальника инспекции по делам несовершеннолетних брестской милиции с оскорбительным комментарием. По информации прокуратуры, в марте этого года обвиняемый в TikTok разместил видеофайл с оскорблениями в адрес председателя Речицкого сельского Совета депутатов.
21 октября, 11:34Лукашенко назвал конституцию Белоруссии авторитарной