https://ria.ru/20211027/belorussiya-1756554464.html

В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента

В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента - РИА Новости, 27.10.2021

В Белоруссии мужчину приговорили к пяти годам за оскорбление президента

Суд в Белоруссии приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за разжигание социальной вражды и оскорбление представителей... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:30

2021-10-27T18:30

2021-10-27T19:21

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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Суд в Белоруссии приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за разжигание социальной вражды и оскорбление представителей власти, включая президента, сообщается на сайте генеральной прокуратуры."С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала (обвиняемого – ред.) виновным в совершении преступлений… Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что 47-летнему мужчине, ранее судимому и неработающему, были вменены в вину размещение в интернете деструктивных комментариев, направленных на разжигание социальной вражды, публичное оскорбление и клевета в отношении главы государства, публичные оскорбления представителей власти. Кроме того, его обвинили в надругательстве над государственными символами.По данным генпрокуратуры, в августе прошлого года в соцсетях он разместил графические файлы с призывами к насилию в отношении представителей правоохранительного блока и госорганов, а в сентябре - изображение герба республики на фоне свастики, которая отнесена к экстремистским материалам. В октябре и ноябре 2020 года обвиняемый подготовил общедоступные в интернете публикации с клеветой и оскорблениями в адрес главы государства, разместил фотоизображение начальника инспекции по делам несовершеннолетних брестской милиции с оскорбительным комментарием. По информации прокуратуры, в марте этого года обвиняемый в TikTok разместил видеофайл с оскорблениями в адрес председателя Речицкого сельского Совета депутатов.

https://ria.ru/20211021/konstitutsiya-1755542555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, tiktok