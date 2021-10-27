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В Белоруссии администратора Telegram-канала будут судить за экстремизм
В Белоруссии администратора Telegram-канала будут судить за экстремизм - РИА Новости, 27.10.2021
В Белоруссии администратора Telegram-канала будут судить за экстремизм
Администратор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала предстанет перед судом за руководство экстремистским формированием и организацию групповых РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:24
2021-10-27T17:24
в мире
белоруссия
минск
гродно
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Администратор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала предстанет перед судом за руководство экстремистским формированием и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в среду пресс-служба СК республики."В Минске администратор экстремистского Telegram-канала предстанет перед судом… Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы по уголовной статье "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях". Кроме того, он обвиняется по статье "руководство экстремистским формированием". К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.Следствием установлено, что с августа 2020 по март 2021 года 20-летний уроженец Гродно администрировал один из крупнейших Telegram-каналов, признанных в Белоруссии экстремистским формированием, и чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения страны. Название Тelegram-канала в сообщении СК не указывается. В настоящее время в республиканский список экстремистских формирований внесены семь сообществ, члены которых взаимодействовали в том числе через Тelegram."Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста. С целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, публикуя призывы к ведению радикальной деятельности в чатах мессенджера Telegram, молодой человек подобрал участников для исполнения своих преступных целей", - подчеркивается в сообщении.Там говорится, что в сообществах обвиняемый обучал методам взаимодействия, способам неповиновения законным требованиям правоохранителей, убеждал в необходимости совершения конкретных противоправных действий и распространял информацию о месте сбора участников чата. Кроме этого, он лично осуществлял контроль за их прибытием на несанкционированные акции в Минске. По данным СК, мужчина и сам принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, минск, гродно, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, кгб белоруссии
17:24 27.10.2021
 
В Белоруссии администратора Telegram-канала будут судить за экстремизм

В Белоруссии администратора крупного Telegram-канала будут судить за экстремизм

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Администратор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала предстанет перед судом за руководство экстремистским формированием и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила в среду пресс-служба СК республики.
Минске администратор экстремистского Telegram-канала предстанет перед судом… Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что действия обвиняемого квалифицированы по уголовной статье "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях". Кроме того, он обвиняется по статье "руководство экстремистским формированием". К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Следствием установлено, что с августа 2020 по март 2021 года 20-летний уроженец Гродно администрировал один из крупнейших Telegram-каналов, признанных в Белоруссии экстремистским формированием, и чат, объединяющий студентов специализированного факультета высшего учебного заведения страны. Название Тelegram-канала в сообщении СК не указывается. В настоящее время в республиканский список экстремистских формирований внесены семь сообществ, члены которых взаимодействовали в том числе через Тelegram.
"Обвиняемый, руководя экстремистским сообществом, формировал его состав, распределял роли, вел контроль по информационному наполнению ресурса и организовывал участие его членов в акциях протеста. С целью публичного выражения противозаконными способами своих общественно-политических взглядов и протеста, публикуя призывы к ведению радикальной деятельности в чатах мессенджера Telegram, молодой человек подобрал участников для исполнения своих преступных целей", - подчеркивается в сообщении.
Там говорится, что в сообществах обвиняемый обучал методам взаимодействия, способам неповиновения законным требованиям правоохранителей, убеждал в необходимости совершения конкретных противоправных действий и распространял информацию о месте сбора участников чата. Кроме этого, он лично осуществлял контроль за их прибытием на несанкционированные акции в Минске. По данным СК, мужчина и сам принимал активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 20:00В мире
Telegram-канал Тихановской признали экстремистским в Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскГродноСледственный комитет России (СК РФ)Александр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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