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https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756538026.html
На Украине раскрыли реальную цель удара Bayraktar в Донбассе
На Украине назвали реальную цель удара Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 27.10.2021
На Украине раскрыли реальную цель удара Bayraktar в Донбассе
Применение турецких беспилотников Bayraktar для бомбардировок в Донбассе нужно Киеву, чтобы сорвать начало работы российско-немецкого газопровода "Северный... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:32
2021-10-27T20:04
в мире
украина
турция
министерство обороны украины
северный поток — 2
игорь гужва
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Применение турецких беспилотников Bayraktar для бомбардировок в Донбассе нужно Киеву, чтобы сорвать начало работы российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2", считает главный редактор газеты "Страна.UA" Игорь Гужва."Вероятная цель действий — спровоцировать противника на жесткий ответ, поднять по этому поводу большой шум, попытавшись на этой теме сорвать запуск "Северного потока — 2", — написал журналист в фейсбуке.Однако Гужва уверен, что затея киевских властей успехом не увенчается, так как Россия не пойдет на поводу у провокаторов.Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные впервые использовали БПЛА Bayraktar в зоне конфликта, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
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в мире, украина, турция, министерство обороны украины, северный поток — 2, игорь гужва, россия
17:32 27.10.2021 (обновлено: 20:04 27.10.2021)
 
На Украине назвали реальную цель удара Bayraktar в Донбассе

Украинский журналист Гужва назвал реальную цель удара Bayraktar в Донбассе

© Генеральный штаб ВСУКадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
© Генеральный штаб ВСУ
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Применение турецких беспилотников Bayraktar для бомбардировок в Донбассе нужно Киеву, чтобы сорвать начало работы российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2", считает главный редактор газеты "Страна.UA" Игорь Гужва.
"Вероятная цель действий — спровоцировать противника на жесткий ответ, поднять по этому поводу большой шум, попытавшись на этой теме сорвать запуск "Северного потока — 2", — написал журналист в фейсбуке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода после встречи с участниками заседания дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
13:35
Лавров прокомментировал применение Украиной турецких дронов в Донбассе
Однако Гужва уверен, что затея киевских властей успехом не увенчается, так как Россия не пойдет на поводу у провокаторов.
Генштаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные впервые использовали БПЛА Bayraktar в зоне конфликта, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаТурцияМинистерство обороны УкраиныСеверный поток — 2Игорь ГужваРоссия
 
 
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