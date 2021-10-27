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https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756493578.html
В ДНР проверят сообщения о применении ВСУ беспилотника Bayraktar
В ДНР проверят сообщения о применении ВСУ беспилотника Bayraktar - РИА Новости, 27.10.2021
В ДНР проверят сообщения о применении ВСУ беспилотника Bayraktar
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании по Донбассу подняла вопрос о... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:42
2021-10-27T14:42
в мире
турция
дмитрий песков
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
мид днр
дмитрий кулеба
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании по Донбассу подняла вопрос о применении украинскими силовиками беспилотника Bayraktar, сообщили в среду в пресс-службе МИД ДНР.В среду проходит видеоконференция контактной группы по Донбассу."Полпред ДНР Наталья Никонорова только что на заседании контактной группы подняла вопрос об использовании украинской стороной турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar ТВ2 на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация о применении украинскими силовиками беспилотника Bayraktar в Донбассе проверяется, на данный момент подтверждений нет.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет. Мы потребовали у представителей Украины разъяснить ситуацию с заявлением генштаба ВСУ о боевом применении данного устройства", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html
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в мире, турция, дмитрий песков, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, мид днр, дмитрий кулеба, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
14:42 27.10.2021
 
В ДНР проверят сообщения о применении ВСУ беспилотника Bayraktar

В ДНР проверят сообщения о применении украинскими силовиками беспилотника Bayraktar

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова на заседании по Донбассу подняла вопрос о применении украинскими силовиками беспилотника Bayraktar, сообщили в среду в пресс-службе МИД ДНР.
В среду проходит видеоконференция контактной группы по Донбассу.
"Полпред ДНР Наталья Никонорова только что на заседании контактной группы подняла вопрос об использовании украинской стороной турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar ТВ2 на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что информация о применении украинскими силовиками беспилотника Bayraktar в Донбассе проверяется, на данный момент подтверждений нет.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
"На данный момент мы проверяем информацию о возможном использовании вооруженными силами Украины БПЛА турецкого производства. Подтверждения данного факта пока нет. Мы потребовали у представителей Украины разъяснить ситуацию с заявлением генштаба ВСУ о боевом применении данного устройства", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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В ЛНР оценили применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе
 
В миреТурцияДмитрий ПесковМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРДмитрий КулебаНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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