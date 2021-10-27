https://ria.ru/20211027/bank-1756517638.html

Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов - РИА Новости, 27.10.2021

Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:06

2021-10-27T16:06

2021-10-27T16:06

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95671/51/956715122_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cbc4ee8672b1919c8f50a16c1a27969f.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба банка.Альфа-Банк также получил награду в номинации "Лучшие условия инвестиционного обслуживания".Как отмечает пресс-служба, оценка экспертов учитывала широту инвестиционного предложения, уровень исторической доходности, размер комиссии на основные операции с ценными бумагами и инвестиционными продуктами, качество предоставляемых банком аналитических материалов и консультаций и мнение самих клиентов. "Подтвердить статус лучшей программы премиального обслуживания в четвёртый раз: достойная победа. Мы видим, с одной стороны, рост интереса клиентов к цифровым каналам, с другой, — к личному общению с персональным менеджером и профессиональной инвестиционной экспертизе. Всё это они получают в Альфа-Банке как важную часть нашего суперсервиса", — сказал директор розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач. Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. В 2021 в исследовании приняло участие 20 банков.

https://ria.ru/20211013/bank-1754404232.html

https://ria.ru/20210930/bank-1752471774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия