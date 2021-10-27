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Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов
Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов - РИА Новости, 27.10.2021
Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов
Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:06
2021-10-27T16:06
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба банка.Альфа-Банк также получил награду в номинации "Лучшие условия инвестиционного обслуживания".Как отмечает пресс-служба, оценка экспертов учитывала широту инвестиционного предложения, уровень исторической доходности, размер комиссии на основные операции с ценными бумагами и инвестиционными продуктами, качество предоставляемых банком аналитических материалов и консультаций и мнение самих клиентов. "Подтвердить статус лучшей программы премиального обслуживания в четвёртый раз: достойная победа. Мы видим, с одной стороны, рост интереса клиентов к цифровым каналам, с другой, — к личному общению с персональным менеджером и профессиональной инвестиционной экспертизе. Всё это они получают в Альфа-Банке как важную часть нашего суперсервиса", — сказал директор розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач. Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. В 2021 в исследовании приняло участие 20 банков.
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новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
16:06 27.10.2021
 

Альфа-Банк вновь признан лучшим банком для премиальных клиентов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие отделения "Альфа-банка" в Москве
Открытие отделения Альфа-банка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Альфа-Банк четвёртый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2021, сообщает пресс-служба банка.
Альфа-Банк также получил награду в номинации "Лучшие условия инвестиционного обслуживания".
Офис Альфа-Банка - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:06
S&P присвоило Альфа-Банку инвестиционный рейтинг
Как отмечает пресс-служба, оценка экспертов учитывала широту инвестиционного предложения, уровень исторической доходности, размер комиссии на основные операции с ценными бумагами и инвестиционными продуктами, качество предоставляемых банком аналитических материалов и консультаций и мнение самих клиентов.
"Подтвердить статус лучшей программы премиального обслуживания в четвёртый раз: достойная победа. Мы видим, с одной стороны, рост интереса клиентов к цифровым каналам, с другой, — к личному общению с персональным менеджером и профессиональной инвестиционной экспертизе. Всё это они получают в Альфа-Банке как важную часть нашего суперсервиса", — сказал директор розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:59
Рейтинг Forbes: Альфа-Банк в TOP-5 лучших работодателей для женской карьеры
Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. В 2021 в исследовании приняло участие 20 банков.
 
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